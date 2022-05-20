Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
33 минуты назад

Женщина села на строгую диету и стала оранжевой

Lenta.ru

Женщина из американского штата Огайо решила похудеть после болезненного расставания с возлюбленным, села на строгую диету и стала оранжевой. Ее историю публикует Metro.

Женщина села на строгую диету и стала оранжевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

34-летняя продавец-консультант Алиша Шобе рассказала, что занялась своей внешностью несколько лет назад из-за разрыва отношений. По ее словам, мотивация похудеть родилась из-за злости и обиды на бывшего партнера. Ради достижения цели американка на полгода отказалась от полуфабрикатов и готовой еды и добавила в рацион большое количество овощей.

Шобе призналась, что в итоге диета получилась несбалансированной, больше всего она налегала на батат и тыквенное пюре.

«Мне всегда нравился батат, потому что он сытный и после него не хочется сладкого. Однако я явно переборщила и ела только его и тыквенное пюре»,

— объяснила она.

Вскоре женщина заметила, что ее кожа меняет цвет. Сначала она выглядела загорелой, а через четыре месяца после начала диеты стала оранжевой. Это не сильно беспокоило американку до тех пор, пока окружающие не начали обращать внимание на необычные изменения. На тот момент Шобе работала учительницей, и один ребенок даже поинтересовался, не страдала ли она от проблем с печенью. Ее мать и вовсе обозлилась на нее за то, что она так халатно относилась к своему здоровью и плохо питалась.

В конце концов американка добилась желаемого результата и решила пересмотреть свое отношение к еде. Она сократила количество батата в рационе, добавила другие продукты и перестала зацикливаться на калориях. Эти изменения быстро отразились на коже Шобе — нормальный цвет кожи начал постепенно возвращаться.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители