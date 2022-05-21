Как сибирский хаски спас детей от дифтерии

Вообще-то этот пес считался не самым быстрым и трудолюбивым, но в экстремальной ситуации, он проявил свои лучшие качества. "Рамблер" рассказывает, как это было.

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Пес Балто родился в городе Ном на Аляске, первые годы жизни он занимался перевозкой еды для жителей города, пока там не случилась эпидемия дифтерии. Это было в ноябре 1925 года. Больницы не справлялись с наплывом зараженных, срочно нужна была сыворотка. Но погода испортилась так, что самолеты не могли взлететь, а времени ждать не было. Тогда было решено привезти вакцину из Анкориджа, расположенного довольно далеко от Нома, на поезде. Но поезда ходили только до города Ненана, от него до Нома оставалось чуть больше тысячи километров. Расстояние приличное даже по сегодняшним меркам.

Единственный возможный в той ситуации выход — собачьи упряжки. Последний участок пути в 52 километра преодолел пес Балто, его поставили во главе упряжки, и он справился, несмотря на слепящую метель и полное отсутствие опыта в роли вожака.

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На самом деле упряжку Балто с Гуннаром Каасеном должна была сменить другая упряжка на последнем 21 километре пути. Но владелец упряжки Эд Рон в тот момент спал, и Каасен решил его не будить.

Вакцину доставили вовремя, и за пять дней с дифтерией справились. А пес Балто стал настоящим героем не только Аляски, но и всей Америки. Позже собаки из упряжки вместе с Гуннаром Каасеном отправились в тур по стране, везде их встречали с огромной радостью.

Перед возвращением на Аляску Гуннар Каасен продал собак вместе с упряжкой, и в конце концов они оказались в театре в Лос-Анджелесе. Условия содержания были тяжелые, но собаком и Балто повезло, их выкупил Джордж Кэмпбелл, бизнесмен из Кливленда. Остаток жизни Балто и собаки провели в кливледнском зоопарке, где с ними отлично обращались, а у публики они пользовались неизменной популярностью.