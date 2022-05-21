Почему вокруг тени самолета появляется радужный ореол

Конечно, у тех, кто хорошо учил физику в школе, такой вопрос, скорее всего, не возникнет. Но что делать остальным? Не стесняться и задавать вопросы, что же еще! "Рамблер" все выяснил и рассказывает, откуда берется радуга вокруг тени самолета.

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Если в самолете вы любите выбирать места у окошка, значит с высокой долей вероятности вы замечали, что за самолетом следует его маленькая тень, вокруг которой светится круглая радуга. Сначала это кажется невероятным, и первая мысль — а вдруг НЛО?

Но не спешите верить в мистику и инопланетян, у многих явлений природы уже есть объяснения. Физики говорят, что все дело в том, падающий свет рассеивается не одинаково во все стороны.

Самое большое количество света отражается в направлении навстречу источнику, под углом 180 градусов. Поэтому для пассажира, наблюдающего этот эффект через иллюминатор, наибольшей яркостью будет отличаться точка, которая располагается прямо противоположно солнцу. При отклонении от этого угла видимая яркость поверхности уменьшается, причем по-разному для волн разной длины (цветов).

Самую светлую центральную точку закрывает тень самолета, поэтому получается так, что вокруг тени мы видим светящийся радужный ореол.