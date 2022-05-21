На автовокзале Копейска у диких уток вылупились птенцы

В центре Копейска на автовокзале дикая утка выгуляла своих птенцов. Фотографиями поделились местные жители в соцсетях.

Фото: pixabay.com pixabay.com

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«Сегодня милее ты уже ничего не увидишь. Сейчас шла по автовокзалу и заметила что у наших уточек пополнение. Облюбовали дикие утки весь автовокзал», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте.