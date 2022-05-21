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43 минуты назад

На автовокзале Копейска у диких уток вылупились птенцы

Ura.Ru

В центре Копейска на автовокзале дикая утка выгуляла своих птенцов. Фотографиями поделились местные жители в соцсетях.

На автовокзале Копейска у диких уток вылупились птенцы
Фото: pixabay.compixabay.com
соцсети

«Сегодня милее ты уже ничего не увидишь. Сейчас шла по автовокзалу и заметила что у наших уточек пополнение. Облюбовали дикие утки весь автовокзал», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте.

По словам местных жителей, дикие утки поселились в местном ручье много лет назад. Несмотря на близость автовокзала, шум, обилие людей и мусор, птицы сумели приспособиться и даже вывести птенцов.

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