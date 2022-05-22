Платки и колени: как прятали шпаргалки раньше и сейчас

Редкие школьники и студенты никогда не пользовались шпаргалками во время экзаменов и зачетов. Времена идут и технологии меняются. «Рамблер» изучил социальные сети и выяснил, какие уловки использовали во время экзаменов раньше, и какие в ходу сейчас. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Бывшие школьники и студенты сходятся в одном: писать шпаргалки действительно полезно, потому что это помогает запоминать текст. А вот воспользоваться ими во время экзамена становится все сложнее.

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Виктория 19: «Самые эффективные и незаметные шпаргалки — это те, что у вас в голове...Ну а что касается вещественных шпаргалок, то неплохо бы написать их на руке, только тайным шрифтом, который будет понятен только вам. Так у вас и шпоры будут, и вы не спалитесь. Также их можно написать и на бумаге. Даже если вы достанете такую шпору с абракадаброй, вряд ли за нее вас выгонят из класса. Главное, заранее выучить придуманный вами секретный язык».

Рафаил: «Однажды, когда я учился в техникуме, предстоял экзамен по органической химии, но мы (несколько ребят из общежития) ходили на подработку, и вернулись очень поздно. Готовиться к экзамену не было времени. Тогда мы сделали одинакового формата бумажные шпаргалки, разделили вопросы и получилось, что каждому досталось по 17 вопросов. Естественно, я тоже добросовестно написал шпаргалки на свои вопросы (а ранее я никогда шпаргалками не пользовался). Так вот на экзамене мне достался билет, в котором два вопроса были из тех, на которые я писал шпаргалку, а один вопрос я и так хорошо знал. Так и не пришлось воспользоваться шпаргалкой».

Виталий3105: «В целом всё стандартно, шпаргалки-гармошки под часами, в ручках, карманах, рукавах, носках. Но это только по необходимости. Весь этот ворох пока нацарапаешь, да запомнишь ещё в каком месте лежит ответ на тот или иной билет. Так поневоле всё почти и выучишь. А на экзамене препод видит что стараешься аж дым с ушей валит, так ещё и подскажет сам. По мелочам правда, но в основном и этого хватало».

Юлька: «Списывала на тех предметах, коих было немного (3-4), где было сложно. И то не все подряд, а только определенные темы. Иногда писала шпоры, но они мне не нужны были потом. Вернее я их писала, и в итоге я пока писала, запоминала то, что потом на экзамене или зачете меня спрашивали. Этакая память руки и глаз».

Svet-max: «Думаю, что шпаргалка придает уверенности в своих силах, помогает избавиться от волнения. Т.е. выступает своего рода страховкой. А еще те шпаргалки, которые пишут сами, помогают запомнить материал. Но сейчас редко кто сам пишет, ведь можно сфотографировать, уменьшить и распечатать».

Goldilocks: «Шпаргалки писать даже полезно. Потому что по ходу ты очень много запоминаешь; ты учишься писать кратко и лаконично, что в будущем помогает формулировать и выражать мысли; шпоры придают уверенности и морально успокаивают. И не все предметы нам так нужны, чтобы мы зазубривали их от корочки до корочки, и засоряли память ненужной информацией. Многое из того что я учила в школе, в вузе мне вообще в жизни не пригодилось».

Рогнеда: «Я писала для себя шпаргалку для самоуспокоения, хотя я неплохо знала предмет и шпаргалкой и не пользовалась потом. А психологи утверждают, что написание шпаргалок — неплохая подготовка к экзамену. Половину предмета точно выучишь».

Skarlet: «Ой, да кто же их не писал, шпаргалки-то эти. Писала конечно, но вот воспользоваться ними так и не доводилось. Обычно тянула билет, который знала и без шпаргалок. Наверное пока я их писала материал в голове-то и откладывался».

Соцсети

Иногда момент истины наступает не во время экзамена, а после него. Пользователи социальных сетей часто вспоминают забавные случаи, когда тайное становилось явным. Несмотря на гаджеты, бумажные гармошки все еще остаются актуальными.

Svetlyachok zelenook: «Сдавала экзамен по высшей математике. Шпаргалки сделала, сложила гармошкой, удачно воспользовалась, и сдала экзамен на четверку. Использованную шпаргалку запихнула в сапог с задней стороны. После экзамена спускаюсь по лестнице, сзади меня идёт преподаватель. Окликает меня по фамилии, и улыбаясь говорит, что я бы могла отлично заниматься. Через несколько минут я поняла, что вызвало его улыбку: из моего сапога свисала моя растянутая гармошкой шпаргалка».

Марина 82: «В институте ленилась — списывали с конспекта, если нужно было. Подруги писали бомбы, но мне они не нравились. Один раз воспользовалась б/у шпаргалками своей однокурсницы. Я их вытягивала из задних карманов джинсов, выбирая ту, что мне нужна, а остальные незаметно складывала прямо за пояс джинсов. Удачно сдав экзамен, я пошла в туалет. Там я, забыв о шпаргалках, расстегнула штаны — пол был усыпан шпаргалками».

Анжелика 13: «В школе-то я хорошо училась, но весь 8-й класс мне было не до этого. Мама лежала прикованная, и я не то что учиться, не знала что такое спать. Поэтому пришлось наделать кучу шпор по геометрии. Пришила ленту к форме, причем через каждый сантиметр простегала и в каждое отделение по номерам напихала плотно гармошки. Перед экзаменом, конечно, задрала подол и похвасталась. И вот как начали у меня потом все просить кинуть их билет. Мне не жалко, покидала всем желающим. Свой билет еще и прочитать не успела. Из-за того что место освободилось, шпоры стали там болтаться и как посыпались все на пол. Сползаю я под стол и начинаю их сворачивать опять в гармошки и рассовывать опять по номерам на свои места. И тут мне стало темно. Возмущенно поднимаю голову, стоит математичка и ждет когда я закончу. Правда, еще предложила помочь мне. Я конечно вежливо отказалась. Все она у меня выгребла. Пришлось писать самой».

Ирен: «Я никогда и нигде не списывала, а на первой сессии в университете видела, как однокурсники пользовались шпаргалками, потом уже не смотрела, а первый раз очень интересно было — у одной шпоры были написаны в виде развернутых ответов на больших листах, положила их в сапог, а когда доставала — рассыпала. Мы все, кто стоял за дверью и видел, только ахнули, а виновница как-то умудрилась сдать экзамен, как уж она оправдывалась — не слышно было».

Winni: «Когда-то была история со шпорами под юбкой. Аудиторию в честь вступительного экзамена в вузе оборудовали камерами видеонаблюдения. Студенты, устанавливавшие камеру, естественно позаботились о хорошей картинке с пространства под столом, а видео с камер выводилось в онлайне на большой экран в холле учебного корпуса. Старания были не напрасны: зрители смогли насладиться всей эстетикой процесса извлечения шпаргалок из-под юбок юных абитуриенток».

Соцсети

Джинг: «Помню, целые обоймы с подружкой делали к выпускным экзаменам. Между прочим, шпоры очень даже помогли. Только однажды я прокололась. На экзамене по физике. Что-то уж я явно так увлеклась поиском необходимых формул по физике, что не заметила, как преподавательница подошла и отобрала шпаргалку. Хотя я и без нее все ответила, и задачу решила. Однако оценку мне на балл снизили».

Некоторые пользователи до сих пор не видят в шпаргалках ничего предосудительного и с удовольствием делятся своим опытом. Линейки, часы, манжеты, носовые платки, внутренние карманы, ремни, собственные колени и запястья в качестве места для заветной шпаргалки остаются нестареющей классикой.

Белка Сэнди: «Писала шпоры на коленках так, чтобы юбка прикрывала. И списывать удобно, и проверить верят ли кто решился бы».

Ломелинд Маджере: «Неразумные преподаватели требовали попугайского заучивания. Смог дословно воспроизвести фразу-заклинание — молодец. Именно для того, чтобы не тратить время и силы на таких, нужны шпаргалки. Технологически всё просто. Берёшь бумажку, разноцветными ручками пишешь на ней что надо, обклеиваешь скотчем. Прячешь куда-нибудь, а когда надо — достаёшь. Это если нужно небольшое и важное.

Но для большинства - не надо заморачиваться даже так. Конспект ведёшь в течении семестра не в просто-тетради, а в тетради на кольцах, можно одну такую по всем предметам. А на экзамен вынимаешь нужные листы и берёшь с собой. Пишешь на таких же листиках, на парте их много лежит — сложно разобрать, где там те, что ты сейчас написал, а где подложенные. Главное, потом аккуратно забрать».

Olga Semikozova: «Берёте пластмассовый треугольник с большой полезной площадью, можно и металлический, и простой карандаш. И конспектируете на линейке карандашом всё, что нужно, мелким-мелким почерком с одной стороны, другая сторона должна быть чиста. Ваша вечная шпаргалка готова. Меня этот способ никогда не подводил в годы учёбы. Поверьте, никто из преподавателей не догадается. У меня была техническая специальность, линейка была первой необходимостью, у меня это был маленький чертёжный треугольник, на обратной стороне которого я записывала необходимое, потом стирала обычной резинкой и можно писать заново».

Mirra-Mi: «Я прятала шпаргалку под юбку. Пишем шпаргалки размерами 5 на 10 см, складываем их по порядку в стопочки. Берем широкую бельевую резинку, отрезаем длину равную обхвату бедра, сшиваем концы между собой. У нас получится резинка, которую надеваем на бедро. Теперь в эту резиночку закрепляем наши шпаргалки по порядку. Половину на одну ногу, половину на другую. Теперь мы знаем на какой ноге какие билеты. Надеваем юбку солнце, чтобы наш шпаргалки не были видны. Заходим на экзамен, берем билет, садимся за парту, приподнимаем юбку и ищем ответ на свой билет. Если учитель начинает подходить быстренько закрываем юбкой. Юбку поднять учитель вряд ли попросит, а если скажет встать, то шпаргалка у нас закреплена резинкой и не выпадет».

lenorr7575: «У нас были такие учителя в колледже что списать было очень трудно, я свою шпаргалку прятала в носовой платок, и изображала что у меня якобы насморк, так что мне таким образом удавалось подсмотреть в свою шпаргалку которая была спрятана в носовом платке, так что учитель и не догадался что в носовом платке у меня шпаргалка».

Елена Д: «Шпаргалки не писала, а вот «бомбы» — да. Но это в универе, когда нужно было запомнить громадный объём информации, но ни времени, ни желания на то не было, легче было написать готовые ответы, кое-что от себя добавить при ответе, и было всё тип-топ».

Pavuk: «Я в носках шпаргалки обычно проношу, ни разу не подвели».

SkyWalker: «Могу предложить такой способ, но он подходит только для девочек: написать шпаргалку на ногах. А потом во время экзаменов поднять юбку и списывать. Также в продаже я видела специальные ручки со шпаргалкой. У них сбоку можно потянуть за планочку и появляется достаточно приличный по размерам кусок бумаги».

Соцсети

При этом одни пользователи считают, что благодаря технологиям списывать нынешнему поколению учеников гораздо легче, а другие по этой же причине уверены, что сложнее. Ведь камеры наблюдения и металлоискатели на ЕГЭ тоже исправно работают.

Кусинька: «Сейчас стали учителя умнее. Для тех, кто обожает списывать с телефонов, и умеет это делать мастерски, есть такая штука, как выключенный свет. Работает тогда, когда работа пишется вечером при включенном свете. Тогда, стоит учителя свет погасить, свечение подскажет, кто из учеников списывает с телефонов, планшетов и даже плееров. Шпаргалки на первой парте можно делать на линейке, ластике, написав мелко формулы, например».

Константин: «Надеть умные очки с виртуальным экраном на котором вы увидите ответы на свой билет. Но знаний это не прибавит, и люди порой возмущаются что у нас плохие специалисты именно из-за отсутствия знаний».

Klipsa5: «Это психологический фактор. Всегда кажется, что что-то забыл или неправильно написал, если сам изначально настраиваешься на неиспользование шпаргалок, то и рука тянутся к ним не будет. Но... есть еще конкуренция. Ты понимаешь, что рядом сидящий студент списав может получить балл больше, чем ты написавший своим умом. Некоторым просто лень учить. А есть такие предметы, лекции по которым преподавать дает таким языком, что сам никак не выучишь. Был у нас в университете такой дядечка, у которого шаг вправо, шаг влево от конспекта — расстрел. Там проще было списать, чем заучивать весь этот бред. Сейчас техника ушла далеко вперед и списать вообще не проблема (умные часы, наушники)».

Binom: «В современном мире есть уйма возможностей для обмана преподавателей. Одно из таких устройств это невидимый (мини) наушник, который вставляется во внутрь уха и его не видно. напарник сидит и помогает вам сдать экзамен нашептывая в наушник».

Светлана 0202: «Незаметно пронести шпаргалку не составит большого труда: листочки бумаги, исписанные мелким почерком и рассованные по карманам и прочим укромным местам, никак себя не обнаружат при прохождении через металлоискатель. А вот списать будет не так уж и просто, поскольку сейчас все ППЭ оборудованы камерами, ведущими онлайн-трансляцию, а значит, шансы запалиться на списывании достаточно велики. Единственное место, где нет камер, и куда нет доступа сопровождающим, это кабинки туалетов. Так что воспользоваться шпаргалками можно будет только в отхожем месте».

Эления: «В наше время на ручках иголочкой выцарапывали текст, что догадаться о наличии шпаргалки иначе, чем при близком-близком расстоянии не представлялось возможным. Еще много существует потаенных мест, где можно спрятать и пронести исписанную мелким-мелким почерком бумажечку! Шпаргалки даже полезны: зрительную память тренирует, пройденный материал лучше фиксируется. Вот только пользование этими «подсказками» затруднительно, так как не только педагоги бдительны, а еще повсюду видеокамеры. Чтобы воспользоваться, придется достать в дамской комнате потихонечку и подсмотреть!»

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Илта: «Шпаргалки бывают разные. Если они написаны на листочках бумаги, а не в телефоне, то никакой досмотр или металлоискатель вас не остановит. Можно воспользоваться старым методом. Берем и пришиваем к внутренней стороне одежды кармашки специальные. Правда тогда вам придется придти в пиджаке или брючном костюме, потому что так легче пришить кармашков много и туда шпаргалки рассортировать. Можно шпаргалку заранее пронести в туалет, а потом отпрашиваясь несколько раз смотреть их. Некоторые умудряются шпаргалки проносить на этикетках бутылок с водой, в обуви, на декоративных аксессуарах типа браслетов широких, в ручках».

Наталья Ю: «Я писала все свои экзаменационные шпаргалки, так сказать многоразовые, они потом пригодились на вступительных в вуз, в крохотной записной книжечке размером 3х3 см с большим количество страниц. Такую книжечку элементарно пронести в любом кармане - имеющемся или потайном. Не скажу, что я так часто пользовалась шпаргалками, скорее они служили конспектами и помогали просто запомнить и освежить в памяти материал перед экзаменами, но они придавали уверенность на экзамене. Правда тогда не было видеокамер, списать можно было элементарно, сейчас с этим значительно сложнее».

Sanekstan: «Есть много способов это сделать, самый обычный это написать нужный материал на листочке и положить в карман. По карманам еще не лазают и не проверяют. Но вот чтобы списать, вам придется выйти в туалет и посмотреть вашу шпаргалку, запомнить, и только потом в аудитории написать правильный ответ, так как списать в самой аудитории у вас вряд ли получится. Так же можно пронести телефон под большой бляшкой ремня. Что касается ЕГЭ, то в аудитории нельзя списать, так как все очень серьезно. А вот на ОГЭ возможно и получится».

Kellymilena: «В 2019 на ЕГЭ получился вообще анекдотичный и одновременно трагичный случай, когда школьник пронес свой смартфон в гипсе. И у него это прокатило. Однако погорел он не том, что в неподходящий момент зазвонил у него этот смартфон. Что-то он здесь не продумал. Его, конечно, выгнали. Однако идея-то проверена оказалась с гипсом».

Иногда ситуация осложняется тем, что ученик оказывается за первой партой и все равно пытается списать. Продвинутые пользователи шпаргалок рассказывают, как им это удавалось.

Стелс: «Если учитель ходит по классу, вычислять момент, когда учитель проходит в конец класса, а значит какое-то время находится к вам спиной. Если учитель сидит, то открыть подсказки не получится. Но поднять юбку или отодвинуть полу пиджака можно, где и будет находится шпора».

Сильный человек: «Я всегда сдавала экзамены по всем предметам благодаря шпаргалкам. На первой парте сложнее ней воспользоваться, но можно. Шпаргалки у меня были в виде гармошки. Незаметно доставала ее и клала под ладошку и не заметно для учителя списывала».

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Марина Вологда: «На первой парте тоже списывали, но тут надо смотреть, что можно положить на саму парту. Шпаргалку можно спрятать в учебник, можно в пенал или в другие принадлежности, которые разрешены положить на стол. Шпаргалку писали на запястье и надевали длинные рукава, надо было посмотреть, то непринужденно рассматривали руку. Тут только самое главное не увлечься. Шпаргалки вставляли в часы, но надо немного, иначе долго крутить. Девочкам под юбки на коленях, но опять же, чтобы не заметили, очень неудобно смотреть. Еще писали на линейках, с внутренней стороны, линейки всегда исписаны, особо на них не обращают внимания. Было дело и в ручку вставляли шпаргалки, на которых были написаны формулы».

Viridi: «Списывание на первой парте — это особый вид искусства, поскольку сделать это намного труднее нежели сидя за последней. Нужно уловить момент когда преподаватель уйдёт вглубь класса и приступать к копированию информации с маленького, незаметного для большинства листа, на большой и видный».

Vodila: «Ну, часто учитель на первую парту не очень и смотрит, выискивая взглядом тех, кто списывает на последней. Ну можно шпаргалку прикрепить к линейке и смотреть на нее, так же можно к часам и иногда смотреть на них. Далее просто написать на руке, это наверняка многие делали, если там лишь некоторые формулы. Далее если нужно посмотреть в учебник, то когда учитель отвернется попробовать посмотреть в него. Ну и если ничего не помогает, то попроситься в туалет, так чаще всего делают на экзаменах и там постараться запомнить что есть на шпаргалке или записать на руку формулу и вернуться в аудиторию. Так будет надежнее всего».

Kifra: «Я год сидела на первой парте и 3 года на второй, могу поделиться опытом (если дело не касается ЕГЭ, конечно). Для первой парты, если особо не утруждаться есть два способа: быстро заглядывать в тетрадку или наглость. Когда какая-то контрольная и просят подготовить листочки, все подкладывают под листик тетрадку (будто бы от этого удобно). Краем глаза наблюдаешь за учителем (главное не сверлить взглядом, а то заметит) и списываешь в удобный момент. Обычно учителя смотрят на задние парты и плохо следят за первыми, как бы странно это ни казалось. Второй способ рискованный: нагло листать учебник. Тут уж как повезёт, зависит от учителя. Многие люди шокируются такой наглости и не решаются что-то возразить...У меня всегда работал самый «секретный способ». Если шпаргалка выходит небольшая, то можно на штрихкод тетрадки написать всю нужную информацию и положить на край стола. Никто никогда не замечал».