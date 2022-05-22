Как пленные Собибора совершили массовый побег

Всего в концлагере Собибор, расположенном в Польше, были умерщвлены около 250 тысяч узников. Советский военнослужащий Александр Печерский должен был тоже пополнить этот печальный список. Но он сдаваться не желал. В 1943 году он поднял в Собиборе восстание, которое закончилось единственным за всю историю войны успешным массовым побегом заключенных.

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Плен

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Александр Аронович Печерский ушел на фронт в первый же день войны - 22 июня 1941 года. В том же году он попал в плен. Пытался бежать. Но план провалился. Позже фашисты, узнав о еврейском происхождении советского офицера, заперли его в подвале. Там он в кромешной тьме провел долгих 10 дней.

В 1942 году Печерского отослали в Минский трудовой лагерь, а уже в следующем 1943 году он был отправлен туда, откуда не возращаются - в польский концентрационный лагерь Собибор. Казалось, это был конец. Но только не для Александра.

Побег из Собибора

Александр Печерский понимал, что уходить из концлагеря необходимо всем узникам одновременно. В противном случае даже самый идеальный план побега был обречен на провал. На счастье Печерского, кроме него в Собибор отправили еще несколько сотен военнослужащих Красной Армии, в лице которых вдохновитель и нашел поддержку. Однако все же 130 человек предпочли остаться в концлагере, где вскоре и были уничтожены.

14 октября 1943 года Александру и 420 его соратникам удалось ликвидировать 12 сотрудников лагерной администрации. Для того чтобы не поднимать шум, фашистов по одному заманивали на склад якобы для примерки новой одежды, и там убивали их. Согласно плану Сашко, как ласково называли Печерского его товарищи, необходимо было захватить комнату с оружием. Однако сделать этого беглецы не успели. Охрана подняла тревогу.

После побега

По восставшим открыли огонь, в результате чего приблизительно восемь десятков заключенных были убиты. Остальные попытались скрыться в окрестных лесах и деревнях. 170 человек поймали позже. Многих из них сдали немцам местные жители. Понятно, что ни одного из обнаруженных беглецов в живых не оставили.

Сам Александр Печерский и еще 8 его товарищей благополучно добрались до Белоруссии, где присоединились к одному из партизанских отрядов. Однако после прихода войск Красной Армии Печерского за пребывание в фашистском плену отослали в штрафной батальон. Но и там Сашко не терял оптимизма и с честью воевал до самой Победы.

Вместо награды порицание

По окончании войны Печерский возвратился в родной город Ростов-на-Дону, где устроился на завод. Он женился. У супругов родилась дочь. Там же в Ростове Александр Аронович и скончался в январе 1990 года.

В СССР уникальный поступок Печерского никто не оценил. Напротив, плен и восстание, организованное им в Собиборе, оставались клеймом на его биографии. Из-за этого он в свое время даже лишился работы.