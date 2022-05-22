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2 часа назад

Ученые: у нашего мира есть зеркальная копия

Ferra.ru

Некоторые ученые убеждены, что в нашей вселенной существует зеркальный мир, влияющий на гравитацию в нашем.

Ученые: у нашего мира есть зеркальная копия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Три исследователя опубликовали свои выводы на этой неделе в журнале Physical Review Letters. Они говорят, что их гипотеза основана на проблемах с постоянной Хаббла, коэффициента для расширения Вселенной. Прогнозы для этой константы не соответствуют реальности, и ученые пытаются выяснить, что вызывает несоответствие.

Исследователи предположили, что причиной может быть зеркальный мир, который мы пока не видим.

«На первый взгляд это может показаться безумием, но такие зеркальные миры много описаны в работах по физике»,

— отметили ученые. Такой мир мог бы влиять на наш только гравитационно и определять постоянную Хаббла.

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