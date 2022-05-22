Побит рекорд дальности полета бумажного самолетика

В Южной Корее был побил рекорд дальности полета бумажного самолетика. Для этого трое друзей разработали аппарат специальной конструкции из особой бумаги, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: Мир24 Мир24

Бумажный самолетик преодолел 77,134 метра. Новый рекорд был зафиксирован в городе Тэгу, Кенсан-Пукто. Всего было выполнено восемь попыток, из которых самая успешная была зафиксирована экспертами Книги рекордов Гиннесса. Даже самый короткой запуск превзошел предыдущий рекорд в 69,14 метров, который в 2012 году установили американцы Джо Айюб и Джон М. Коллинз.

Ким Гю Тхэ вместе с соотечественником Шин Му Джуном и малазийцем Чи Йи Цзянь разработал проект, в который каждый участник вложился своими умениями. Шин собрал мощный самолет, Чи отвечал за дизайн, а Ким запускал его. Для своего самолета они использовали ту же бумагу, что и Коллинз – Conqueror CX22 100GSM. Она одна из самых жестких и высококачественных в мире.