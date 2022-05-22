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1 час назад

В Южной Корее побит рекорд дальности полета бумажного самолетика

Мир24иещё 1

В Южной Корее был побил рекорд дальности полета бумажного самолетика. Для этого трое друзей разработали аппарат специальной конструкции из особой бумаги, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Побит рекорд дальности полета бумажного самолетика
Фото: Мир24Мир24

Бумажный самолетик преодолел 77,134 метра. Новый рекорд был зафиксирован в городе Тэгу, Кенсан-Пукто. Всего было выполнено восемь попыток, из которых самая успешная была зафиксирована экспертами Книги рекордов Гиннесса. Даже самый короткой запуск превзошел предыдущий рекорд в 69,14 метров, который в 2012 году установили американцы Джо Айюб и Джон М. Коллинз.

Ким Гю Тхэ вместе с соотечественником Шин Му Джуном и малазийцем Чи Йи Цзянь разработал проект, в который каждый участник вложился своими умениями. Шин собрал мощный самолет, Чи отвечал за дизайн, а Ким запускал его. Для своего самолета они использовали ту же бумагу, что и Коллинз – Conqueror CX22 100GSM. Она одна из самых жестких и высококачественных в мире.

Команда планирует побить уже свой собственный рекорд. Мужчины считают, что в следующей попытке дальность полета может превысить 80 метров.

Истории,Джон Коллинз,
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