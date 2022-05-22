Моменты свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которые не одобрили

19 мая 2018 года, принц Гарри сочетался узами брака с американской актрисой Меган Маркл. Сегодня муж и жена, в долговечность отношений которых никто не верил, уже абсолютно другие: они отреклись от престола, переехали в США, родили двоих детей.

А пока вспомним ту самую свадьбу, которая наделала среди британцев много шума. И самые главные моменты, которые потрясли многих королевских подданных.

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Отсутствие гостей со стороны невесты

Может потому, что свадьба проходила не в родной стране Меган, или по какой другой причине, но на церемонию приехала только мама. Не было ни других родственников (даже отец не приехал, сославшись на плохое самочувствие), ни друзей, ни подружек.

Происхождение невесты

Не секрет, что все жены принцев должны иметь благородное происхождение, но бывают и исключительные ситуации. Меган Маркл была как раз одной из них. Мама девушки трудится социальным работником, отец – режиссер по свету. Семья была самой простой.

Кроме того, мама Меган является афроамериканкой, и от родительницы супруга принца унаследовала темный цвет кожи, что тоже британцам не понравилось.

Но самое, пожалуй, страшное, что Меган уже была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Молодые прожили 3 года в официальном браке, но детей так и не родили.

Но Гарри был настолько влюблен в девушку, что решил жениться на ней во что бы то ни стало. Королева не могла воспрепятствовать желанию внука и сделала исключение с учетом того, что королем ему никогда не стать.

Наряд Кейт Миддлтон

Казалось бы, причем тут Кейт и недовольство британцев, ведь супругу Уильяма очень любят все подданные. На самом деле, многие посчитали, что Кейт выразила недовольство церемонией, надев платье-пальто, в котором ранее уже появлялась в обществе. В этом наряде цвета шампань Кейт присутствовала на церемонии крещения единственной дочери.

Подвенечное платье

Так повелось, что члены королевской семьи всегда выбирали свадебное платье от модельеров Англии. Но Меган отдала предпочтение скромному наряду от французского модного дома Givenchy. И хотя лаконичный белый наряд приглянулся британцам, именно этот факт очень их расстроил. Впрочем, Меган отдала-таки дань традициям, выбрав для неформальной вечеринки платье от британского бренда Stella McCartney.

Шикарная фата, которую некому было поправить

Если платье Меган было простым и лаконичным, то фата представляла собой многометровый кружевной аксессуар, который был дополнен шикарной диадемой. Фата растягивалась далеко позади невесты, цеплялась за различные предметы, запутывалась, перекручивалась, а подружек, которые помогли бы ее поправить, попросту не было. Поэтому периодически Меган сама поворачивалась и одергивала длинный аксессуар.

Речь священника

Во время церемонии бракосочетания была нарушена еще одна важная традиция. Вместо архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, главы церкви Англии, проповедь читал чернокожий священник Майкл Карри, глава Епископальной церкви США. Причем речь священнослужителя была очень эмоциональной, что совсем не понравилось Высшему свету.

Яркое выражение чувств

Не секрет, что монаршие особы должны вести себя на людях сдержанно и скрытно. Но Меган и Гарри не скрывали своей радости: они целовались, обнимались, громко смеялись,всеми силами показывая свою радость и демонстрируя любовь друг к другу. Что также не понравилось членам королевской семьи.

Реакция королевы

По слухам, Елизавета II была категорически против брака Гарри с американской актрисой. Она еще помнила семейную жизнь его матери Дианы со своим сыном Чарльзом и понимала, что ничего хорошего из этого союза не получится.

Всю церемонию Елизавета II просидела с каменным лицом, изредка бросая злобные взгляды на избранницу внука.

Неудобства неформальной вечеринки

Закрытая вечеринка Меган и Гарри проходила в довольно странном формате. Стульев не было, всем присутствовавшим выдали домашние белые тапочки, а угощали сосисками в тесте и прочими скромными закусками.

Поведение гостей