Физики не исключают возможности путешествовать во времени

Путешествия во времени признаны возможными. В очередной раз физики сказали «да» фантастической транспортной опции. Но стал ли мир от этого ближе к превращению фантастики в реальность?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На сей раз не увидел ничего нереального в возможности отправиться на пару деньков к динозаврам или фараонам канадский физик Барак Шошани из Института теоретической физики в Ватерлоо. Пожалуйста, говорит, в добрый путь, и делайте там все, что душе заблагорассудится — хоть шашлыки из динозавров, хоть свадьбу собственных родителей расстраивайте. Вернетесь-то все равно в тот мир, из которого прибыли, и найдете его таким же неизменным.

Видео дня

Как сообщил физик изданию The Conversation, сейчас перед путешественниками во времени стоят два основных препятствия. Во-первых, считается, что для создания темпоральной машины нужна материя с отрицательной энергией — квантовая механика предполагает, что ее вполне можно создать, разве что очень мало. Но ведь, утешает Шошани, нет ни доказательств, что эту материю нельзя получить в нужных количествах, ни опровержений, что можно вовсе обойтись без нее.

Второй трабл традиционно связан с известными парадоксами — все эти бабочки, на которые наступают неуклюжие путешественники, убийства собственных дедушек и прочие ЧП, неизменно приводящие к необратимым переменам во временной линии самих путешественников.

Все решаемо, радует общественность физик, любой парадокс перестает им быть, если предположить существование множества параллельных временных линий. То есть всякий раз, нажимая на кнопку «Поехали!», темпоронавт окажется в параллельном мире, где может делать все что захочет, так как его родной мир остается неизменным. В общем, хватило бы миров, а уж за физиками не заржавеет — если не сколотят машину в железе, так хоть обоснование для нее напишут.

Собственно, сейчас Шошани вместе со своими студентами и работает в поте лица над теорией путешествий во времени, дабы полностью совместить ее с эйнштейновской общей теорией относительности.

Ну что сказать, молодец, конечно, канадец. Вот только нет почему-то ни вау-эффекта от поведанного им, ни даже ощущения новизны. Дежавю какое-то — читанное и смотренное не единожды.

"Ничего нового и интересного Шошани, увы, не выдал, — согласился историк науки Сергей Александров. — Все это не более чем тысяча первое повторение идеи, обсуждающейся как минимум с середины 1960-х годов. А уж когда в середине 90-х несколько ведущих физиков мира вроде Хокинга и Торна заявили, что путешествия во времени не противоречат современной физической картине мира, подобные «откровения» стали посещать многих. Да и Эйнштейн ничего против не имел, по большому счету".

Так как, во-первых, показал, что время, являясь составной частью пространственно-временного континуума, может деформироваться, а во-вторых, сформулировал такую штуку, как мост Эйнштейна — Розена. По сути это некая деформация (тоннель, червоточина, «кротовая нора») пространства времени, которая соединяет удаленные друг от друга его участки так, что возможно быстрое перемещение между ними. Путешествия по таким тоннелям многократно обыграны фантастами.

Долгое время считалось, что мост представляет собой единение черной (на входе) и белой (на выходе) дыр, последняя из которых еще и движется обратно во времени. И пройти таким маршрутом, оставшись в живых, невозможно. Но все течет и изменяется.

«Постепенно физика уточняет условия входа-выхода для такого соединения, и в принципе получается, что там все не так смертельно, как может показаться, — объясняет Александров. — Тот же Хокинг показал, что возможна ситуация, при которой переход по мосту не потребует сверхзащиты, не приведет к каким-то вибрационным сверхразрывам и прочим ужасам из серии «умри все живое».

Дело в том, что если масса и размеры черной дыры достаточно велики, то, находясь даже внутри нее, мы никак не сможем измерить, понять, зафиксировать, что мы находимся именно внутри, а не снаружи. Под «мы» тут понимается не человечество и не планета Земля, а вообще наша Вселенная. А дальше все просто. Допустим, у нас на Земле в какой-то точке (в пустыне Наска, в деревне Гадюкино, не важно) имеется пространственно-временная аномалия, которая соединяется через гиперпространство с подобной аномалией на другой планете в куче световых годов от нас. Если мы посмотрим в телескоп на эту планету, мы увидим ее такой, какой она была столько времени назад, сколько световых лет между нами. А через аномальное соединение мы можем перенестись туда мгновенно, да еще и оказаться в ее настоящем.

А дальше, по словам нашего эксперта, существует как минимум два варианта:

"Либо в нашем пространстве-времени существует некая сеть аномальных тоннелей, которые соединяют какие-то фиксированные точки, и тогда мы можем перемещаться только по этой сети".

Либо существует какой-то способ искусственного создания таких тоннелей. И тогда, поскольку время есть одно из измерений континуума, механика такого перемещения в пространстве может нам в принципе позволить перемещаться и во времени. Особенно если предположить (что тоже вполне возможно), что временное измерение не единственное. Таких теорий тоже довольно много сейчас.

К сожалению, обнаружить следы агрегатов, бороздящих просторы времени, довольно трудно. И потому что информационный эфир забит фейками под завязку («путешественники по времени» теперь изрекают пророчества из каждого интернет-утюга). И потому, что благодаря нещадной эксплуатации СМИ тема стала практически маргинальной.

И потому, что проверять каждый озвученный случай не хватит ни сил, ни времени, ни энтузиазма. Тем более что итог такой проверки в большинстве случаев един — вранье. Даже тогда, когда речь идет о событиях вроде как документально зафиксированных.

Типичный пример — история некоего Сергея Дмитриевича Крапивина, дело которого якобы хранится в тобольских архивах. 28 августа 1897 года его задержал на улице городовой, которому не понравился ни внешний вид мужчины, ни странное поведение. В околотке задержанный поведал, что родился 14 апреля 1965 года в Ангарске (год основания — 1948-й), а по роду занятий — оператор ПЭВМ. Объяснить, как он оказался в Тобольске, Крапивин не мог: сначала сильно заболела голова, потом он потерял сознание, а очнулся на улице незнакомого города. Вызванный к задержанному врач констатировал у бедолаги тихое помешательство и препроводил в местный желтый дом.

Несмотря на точные привязки к датам и местам, никаких следов истории в тобольских архивах тамошние сотрудники (весьма, кстати, заинтригованные, а значит, мотивированные) не обнаружили. Обращение в ангарские загсы оказалось тупиковым, а вся история, как выяснили местные энтузиасты, была выдумана борзописцем, лихо сочинявшим в 90-е подобные истории для всяких желтых листков.

"Да, фейки — это больная тема. Знаю лично товарища, который пытался отсеивать вредоносный шум в попытках найти зерна правды. Не вышло, — вздыхает Александров. — Но даже если о каком-то случае переноса во времени мы узнаем достоверно и даже найдем место, где это произошло, проблема в том, что подобные места работают не постоянно, а с какой-то неизвестной нам периодичностью".

А главное, не понятно, какими приборами их исследовать. Примитивными — типа хронометров — все известные точки уже изучены. Была идея как-то фиксировать искажение лазерного луча в таких зонах (если искажается континуум, то и луч будет искривляться).

Но на это нужна специальная аппаратура, где-то схожая с той, которой ловили гравитационные волны. Такая под силу лишь какому-нибудь институту, а они у нас в темпоральные темы не лезут. Плюс надо понимать, что аппаратуру надо будет очень точно настраивать и сидеть там не пару выходных, а несколько месяцев безвылазно. Что опять-таки не гарантирует результата.

Кстати, совершенно не обязательно подобные места связаны с, так сказать, природными аномалиями. Даже если касаются спонтанного перемещения во времени (а таких случаев среди рассказанных — 99,99 процентов).

"Мы не знаем, как работают такие технические устройства, если они работают, — объясняет наш эксперт. — Простейший пример. У любой радиоантенны, особенно более-менее сложно устроенной, существует несколько мест, причем на разных расстояниях от нее, где условия приема с нее наилучшие. Почему бы не предположить, что такое устройство для перемещения во времени (или в пространстве-времени) дает нужный эффект на объект, подлежащий перемещению, но одновременно проявляет какие-то паразитные эффекты на расстоянии от него, которые могут захватывать случайно попавших туда людей, предметы и так далее".

Но так ли это или нет, мы если и узнаем, то наверняка из зарубежных источников. Наши институты, как уже было сказано, бегут от маргинальной темы, как черт от ладана.

"На Западе есть хотя бы определенные теоретические публикации на эту тему, — объясняет эксперт. — Теми же параллельными вселенными там занимаются довольно многие. Есть даже некие попытки экспериментов. У нас — тишина. Между тем обуздание времени будет открытием поистине величайшим, поскольку позволит реализовать вековую мечту человечества о практически мгновенном перемещении всего чего угодно — людей, предметов, энергии в нашей реальности".

Если же мы научимся попадать в параллельные миры, это будет еще интереснее, потому что мы получим не только возможность бесконечно быстрого перемещения любого количества вещества, но и возможность освоения любых мыслимых и немыслимых объемов пространства.

Скажем, сейчас мы знаем, что в Солнечной системе планет земной группы, пригодных для более-менее легкого освоения, нет. Марс — можно, но сложно. Венера — стократ сложнее.

А теперь представьте, что мы научились перемещаться в некий параллельный мир, где у нас имеется такая же Земля, но, допустим, на уровне какого-нибудь мезозоя. Понятно, что тут же возникает идея использовать ее как запасную. Если же мы научимся попадать в такие параллельные миры, то способ перемещения в другие звездные системы будет примерно на такой же технической базе. И тогда уже качественно по-другому решается космическая экспансия. Ну а на бытовом уровне — это не только взрывной рост туристической отрасли, но и решение транспортной проблемы.

Например, возможность бабушке-москвичке навестить внука во Владивостоке и вернуться почти мгновенно обратно — с помощью телепортационных точек, столь красиво показанных в «Гостье из будущего».

10 ЧАСОВ И 400 ЛЕТ

В декабре 2008 года китайские археологи вскрыли огромную гробницу императора Си Цин, которая на протяжении 400 лет оставалась совершенно нетронутой. Рядом с саркофагом они нашли современные часы с гравировкой Swiss и стрелками, остановившимися в 10:06. Могила, как утверждают археологи, действительно была нетронутой все эти четыре века, и как туда попали часы, остается полной загадкой.

СПРАВКА