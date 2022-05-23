В сети обсудили опасные развлечения детей в СССР

«Видела такое хулиганство. И наблюдала затем, как водитель надавал таким деткам оплеух. И правильно», «Не занимались таким, возможно у нас в городе было больше порядка в советское время», «Жить в СССР — не означает быть хулиганом. Я тоже тогда была ребенком, но подобным не занималась. И без этого было много интересного», «Мы такого не делали, были воспитанными мальчиками», — высказались под постом они.