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4 часа назад

В сети обсудили опасные развлечения детей в СССР

Мослента

Пользователи группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте» обсудили под фотографией прицепившихся к автобусу мальчиков опасные развлечения детей в советское время.

В сети обсудили опасные развлечения детей в СССР
Фото: МослентаМослента

«Зaцeплялиcь зa aвтoбyc и кaтaлиcь. Бывалo чтo yбeгaли oт вoдитeля, a тo догонит-то по шапке надает. У нас называлось — "засезониться". А варежек сколько уехало», — написал автор публикации.

«Во дворе вечером ни одной машины не пропускали», «Ностальгия! Аж мурашки пробежали», «Всегда сердце от испуга готово было выскочить из груди», «В наше время все цеплялись за эти автобусы», «Ездил. Весело было. Об опасности не думали», «Было такое. Цеплялись и за машины, и за автобусы», — отвечали подписчики.

Участники сообщества стали вспоминать названия таких катаний в своем детстве. Варианты в комментариях перечислили разнообразные: «мониться», «зацепоны», «закоржить», «кляпались», «заамбарить», «на колбасе проехать», «трамвайное», «басить», «цыпа», «фарсонить», «виргузить», «щемляться», «чалить», «зазематься» и «пылить».

Юзеры вспомнили, что для такой экстремальной поездки нередко приходилось жертвовать одеждой. Чаще всего на бампере автобуса оставались примерзшие варежки. Но иногда страдала и обувь.

«Варежки у меня постоянно уезжали на бампере, в следующий рейс их снимал», «Валенки каждый месяц заново подшивали», «У нас один парень варежки не хотел терять, в итоге далеко уехал», — написали подписчики группы.

Но нашлись и противники такого рода развлечений. Некоторые комментаторы заявили, что этим занимались только хулиганы.

«Видела такое хулиганство. И наблюдала затем, как водитель надавал таким деткам оплеух. И правильно», «Не занимались таким, возможно у нас в городе было больше порядка в советское время», «Жить в СССР — не означает быть хулиганом. Я тоже тогда была ребенком, но подобным не занималась. И без этого было много интересного», «Мы такого не делали, были воспитанными мальчиками», — высказались под постом они.

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