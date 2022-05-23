Приметы Симонова дня: что нельзя делать 23 мая

Симон Канонит - один из апостолов и учеников Иисуса. Именно в его доме свершилось превращение воды в вино. Православные чтят память Симона 23 мая.

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В народном календаре в этот день еще значится День именин Матери сырой земли. Это означало, что после завершения посевной, земле следовало дать отдохнуть. 23 мая запрещены любые работы в поле. Считалось, что даже просто взять в руки сельскохозяйственные инструменты в этот день - значит, остаться без урожая.

Также запрещалось ходить за покупками, в особенности - крупными. Тому, кто потратил в этот день все деньги из кошелька, грозило быть бедным всю оставшуюся жизнь.

Существовало поверье, что в день Симона любая трава приобретает особые целебные свойства, сила ее в этот день умножается. Потому и знахари стремились в лес, чтобы набрать больше трав для лечения больных.

Дома сегодня стоит прибраться, вытереть пыль и разложить все вещи по местам, в противном случае стоит ждать финансовых проблем и трудностей на работе.

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