Что Ванга предсказала на ближайшие месяцы

Знаменитая болгарская провидица Ванга ушла из жизни еще в 1996 году, но ее предсказания до сих пор широко обсуждаются в мире. О том, что она говорила о событиях ближайшего будущего — в материале "Рамблера".

Большие перемены ожидаются в год зеркальной даты, выпавшей на 22.02.2022. Это еще при жизни предсказывала ясновидящая Ванга. Об этом рассказал Сергей Косторной, уверяющий, что является кумом болгарской провидицы.

Мужчина в эфире шоу «На самом деле» рассказал, что еще несколько лет назад записал слова Ванги о будущем России.

По его словам, Ванга предвидела, что после февраля мир кардинально изменится.

«Из России вырастит мощное славянское государство. В состав, которого войдут не просто ряд стран СНГ и других новообразованных территорий, но и допустим Болгария. Я ей говорю: «С какого боку? Болгария — член Евросоюза». Это 95 год, заметьте! А она: «Ха! С чего ты взял, что будет Евросоюз?» — рассказал кум Ванги на шоу.

Ранее, в конце 2021 года, ученые из Болгарии заявили, что расшифровали одно из предсказаний Ванги.

Так, провидица, по их словам, предсказывала распространение в 2022 году вируса из Сибири.

Кроме вируса, провидица предсказала другие глобальные проблемы — в разных точках земного шара люди пострадают от нехватки питьевой воды, а в Индии, из-за аномальной жары, люди столкнутся с голодом.