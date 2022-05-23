Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
16 минут назад

Что Ванга предсказала на ближайшие месяцы

Диана Товсепова

Знаменитая болгарская провидица Ванга ушла из жизни еще в 1996 году, но ее предсказания до сих пор широко обсуждаются в мире. О том, что она говорила о событиях ближайшего будущего — в материале "Рамблера".

Что Ванга предсказала на ближайшие месяцы
Фото: https://ru.wikipedia.org/https://ru.wikipedia.org/

Большие перемены ожидаются в год зеркальной даты, выпавшей на 22.02.2022. Это еще при жизни предсказывала ясновидящая Ванга. Об этом рассказал Сергей Косторной, уверяющий, что является кумом болгарской провидицы.

Мужчина в эфире шоу «На самом деле» рассказал, что еще несколько лет назад записал слова Ванги о будущем России.

По его словам, Ванга предвидела, что после февраля мир кардинально изменится.

«Из России вырастит мощное славянское государство. В состав, которого войдут не просто ряд стран СНГ и других новообразованных территорий, но и допустим Болгария. Я ей говорю: «С какого боку? Болгария — член Евросоюза». Это 95 год, заметьте! А она: «Ха! С чего ты взял, что будет Евросоюз?» — рассказал кум Ванги на шоу.

Ранее, в конце 2021 года, ученые из Болгарии заявили, что расшифровали одно из предсказаний Ванги.

Так, провидица, по их словам, предсказывала распространение в 2022 году вируса из Сибири.

Кроме вируса, провидица предсказала другие глобальные проблемы — в разных точках земного шара люди пострадают от нехватки питьевой воды, а в Индии, из-за аномальной жары, люди столкнутся с голодом.

При этом, были и хорошие новости. Провидица считала, что в 2022 году точно не случится мировой войны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители