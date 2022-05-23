Что такое эффект Стрейзанд и почему он так называется

Термин "эффект Стрейзанд" чаще всего используют в ситуации, когда человек стремится что-то скрыть от общественности, тем самым лишь привлекая большее внимание к этому. Как можно догадаться из названия, история связана с Барброй Стрейзанд.

Фото: www.californiacoastline.org www.californiacoastline.org

Понятие возникло в англоязычных словарях в 2005 году. Ситуация, послужившая поводом для его появления, произошла в 2002 году. Тогда фотограф Кеннет Адельман снимал на фотокамеру калифорнийское побережье, в рамках правительственного проекта "California Coastal Records Project", исследовавшего эрозию побережья. На сайте было опубликовано более 12 тысяч снимков с прибрежной зоной. На одной из фотографий был виден и особняк звезды Стрейзанд. В 2003 году Барбра подала в суд иск, требующий возместить ей моральный ущерб и запретить распространение снимка, на котором виден ее дом. Артистка сочла это нарушением ее прав на частную жизнь и угрозой безопасности.

Суд в удовлетворении иска отказал. И если до подачи иска фотография была скачана всего 6 раз (два из которых - адвокатами), то после судебных разбирательств ее просмотрели около полмиллиона пользователей за две недели. Так и вышло, что, пожелав скрыть информацию от глаз общественности, сама Стрейзанд поспособствовала тому, чтобы как можно больше людей об этом узнали и увидели этот снимок. Мало того, что звезде было отказано в суде, так она еще и была обязана выплатить судебные расходы ответчику-фотографу, которые составили $150 тыс.