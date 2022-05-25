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47 минут назад

Кот вернулся к хозяевам на следующий день после своих похорон

Lenta.ruиещё 2

Даниэль и Сэм Смит, семейная пара из Бирмингема, Великобритания, рассказали, что похоронили любимого кота Лаки, но на следующий день после похорон питомец вернулся домой к хозяевам. Историю британцев публикует Daily Mail.

Кот вернулся к хозяевам на следующий день после своих похорон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам влюбленных, соседка нашла мертвого черно-белого кота, которого задавил велосипедист, и принесла его в мешке из-под картошки. Сэм отговаривал Даниэль смотреть на труп животного, однако та должна была убедиться, что погиб их питомец. В мешке пара увидела мертвого Лаки. Хозяева решили похоронить своего кота на заднем дворе и поставили большой камень вместо могильной плиты.

После бессонной ночи расстроенная Даниэль отправилась на работу, однако утром получила фото, сделавшие ее счастливой. На снимках Лаки ел из миски дома и лежал в постели хозяйки, чистя себя. Девушка поняла, что накануне похоронила чужого кота, который был почти близнецом их питомца.

«Я расплакалась от счастья, но в то же время думала, чью же кошку я оплакивала»,

— рассказала она. Даниэль стала разыскивать настоящего владельца похороненного кота в социальных сетях. Спустя время ей удалось найти его хозяйку. Та попросила ее не выкапывать мертвого питомца и оставить его там, где он похоронен.

Истории,Сэм Смит,
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