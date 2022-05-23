В Дубае невеста осталась без жениха после укола ботокса

Жительница Дубая сделала неудачный укол препарата ботулотоксина, после чего ее жених отменил свадьбу. Об этом пишет журнал "Русские эмираты".

По информации издания, 32-летняя жительница Дубая обратилась в медицинский центр, чтобы провести процедуру жидкой ринопластики, которая выполняется при помощи инъекций ботулотоксина в нос. После процедуры нос женщины деформировался, из-за чего ее жених отменил брачную церемонию, а ей пришлось уволиться с работы.

По словам пострадавшей, после процедуры она страдала от сильных головных болей, а в месте введения ботулотоксина образовался отек, который впоследствии загноился. Несмотря на визиты в клинику, ситуация только ухудшалась, и в итоге женщину госпитализировали. Женщина подала иск на медицинский центр и выиграла: суд присудил клинике выплатить пострадавшей компенсацию в размере 50 тысяч дирхамов ($ 13,7 тысячи).