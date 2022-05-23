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1 час назад

В Дубае невеста осталась без жениха после укола ботокса

Газета.Ru

Жительница Дубая сделала неудачный укол препарата ботулотоксина, после чего ее жених отменил свадьбу. Об этом пишет журнал "Русские эмираты".

В Дубае невеста осталась без жениха после укола ботокса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, 32-летняя жительница Дубая обратилась в медицинский центр, чтобы провести процедуру жидкой ринопластики, которая выполняется при помощи инъекций ботулотоксина в нос. После процедуры нос женщины деформировался, из-за чего ее жених отменил брачную церемонию, а ей пришлось уволиться с работы.

По словам пострадавшей, после процедуры она страдала от сильных головных болей, а в месте введения ботулотоксина образовался отек, который впоследствии загноился. Несмотря на визиты в клинику, ситуация только ухудшалась, и в итоге женщину госпитализировали. Женщина подала иск на медицинский центр и выиграла: суд присудил клинике выплатить пострадавшей компенсацию в размере 50 тысяч дирхамов ($ 13,7 тысячи).

В ходе следствия выяснилось, что врач, проводивший процедуру, не был знаком с тонкостями введения ботокса, что и привело к деформированию носа пациентки.

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