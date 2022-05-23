Пара отказалась от дома и обустроила уютное жилье на лодке

Школьный учитель Джек и медсестра Джемма обустроили себе уютный и зеленый дом со всеми удобствами на лодке, чтобы переехать туда из британского Манчестера. На их историю обратило внимание издание Metro.

Супруги отказались от накоплений на покупку дорогого жилья и приобрели лодку с двухместной каютой.

«Мы взяли кредит на лодку, и она обошлась в два раза дешевле подходившего нам дома»,

— рассказывает Джемма. На лодке они живут вместе со своей черепахой.

По счетам за газ, электричество, воду, интернет и ипотеку пара платит вдвое меньше, чем раньше за аренду — 550 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей).

«Мы пользуемся солнечными панелями, когда солнце уходит по вечерам, включаем кемпинговую плиту и газ. На телефонах у нас безлимитные тарифы, так что для интернета пользуемся ими»,

— продолжает Джемма.