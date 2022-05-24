Голод и бензин: как страна оказалась на гране революции

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис за все время ее существования: в стране закончился бензин, людям не хватает еды и медикаментов, а Центральный банк вынужден допечатывать деньги, чтобы выплатить зарплаты чиновникам. В результате островное государство захлестнули массовые протесты, которые продолжаются уже несколько месяцев. Люди требуют отставки президента Готабаи Раджапаксы и новых реформ. Демонстрации регулярно перерастают в столкновения с полицией: сотни человек пострадали, есть погибшие. О самых жестоких протестах Шри-Ланки и их причинах — в галерее «Ленты.ру».

На грани фола

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Государство Шри-Ланка переживает серьезнейший экономический и политический кризис с момента своего основания в 1948 году, когда страна получила независимость от Великобритании. Сейчас она находится на грани банкротства: внешний долг достиг 51 миллиарда долларов. По словам министра финансов Шри-Ланки Али Сабри, власти должны срочно реструктурировать долг и обратиться за внешней финансовой помощью.

Сводить концы с концами

16 мая премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе рассказал, что на острове закончился бензин. Некоторые ланкийцы гибнут в огромных очередях за топливом, а другие еле-еле наскребают на еду: только в марте цены на продукты выросли на 30 процентов.

Например, стоимость риса — одного из основных продуктов питания на Шри-Ланке — выросла на 93 процента с 2019 года. Курица и чечевица подорожали как минимум на 55 и 117 процентов соответственно за то же время. Еще хуже дела обстоят в области здравоохранения: 85 процентов медикаментов привозят из-за границы, но и их тяжело поставлять из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Помощь извне

Индонезия уже в конце апреля отправила на Шри-Ланку первую партию гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование. Эта страна является одним из основных экспортеров фармацевтической продукции на острове. То же пообещали сделать власти Индии: они заявили, что поставят Шри-Ланке помощи на сумму более 88 миллионов рупий (чуть более миллиона долларов).

Впрочем, по приблизительным подсчетам властей Шри-Ланки, им потребуется не менее трех миллиардов долларов только для поставок предметов первой необходимости: лекарств, еды, топлива.

Невольные утопленники

Отчаявшиеся демонстранты, многим из которых не хватает денег на еду, окружают и громят резиденции родственников президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. Его обвиняют в неспособности разобраться с экономическим кризисом, требуя отставки. Протестующие уже сожгли более 40 домов членов правящей партии, а также сотни автомобилей и мотоциклов и местные штаб-квартиры правящей Коммунистической партии.

В озеро неподалеку от резиденции премьер-министра участники протестов сталкивали автобусы, на которых в Коломбо привезли сторонников Раджапаксы. Туда же сталкивали людей, подозреваемых в лояльности правительству.

Дело семейное

Население в том числе возмущено непотизмом в среде высокопоставленных чиновников: родственники президента занимают самые высокие посты. Его братья Махинда, Басиль и Шамаль — премьер-министр, министр финансов и министр ирригации соответственно, а племянник президента Намаль — министр молодежи и спорта. При этом Махинда (самый старший из братьев Раджапакса) был президентом страны с 2005 по 2015 год, занимая этот пост два срока подряд.

Победа Готабаи и Махинды на парламентских выборах в прошлом году дала возможность поставить своих на такие должности, предварительно радикально изменив конституцию. Тем не менее ланкийцы устали от семьи Раджапакса и продолжили требовать реформ.

Кандидат не от народа

Еще в начале апреля все члены правительства Шри-Ланки подали заявления об отставке, тем самым надеясь успокоить протестующих (до этого на такой шаг решились Шамаль, Басиль и Намаль). Однако антиправительственное движение только набирало обороты, и в середине апреля в отставку подал и премьер-министр Махинда Раджапакса. Вместо него пост занял лидер «Объединенной национальной партии» Ранил Викрамасингхе, избиравшийся премьером уже четыре раза. Готабая Раджапакса тогда же пообещал, что расширит функции парламента и откажется от ряда своих полномочий.

Хотя формально Ранил Викрамасингхе состоит в оппозиции, он считается приближенным клану Раджапакса. С другой стороны, отмечается, что иного выхода у властей не было, поскольку ряд оппозиционеров прямо отказались войти в состав правительства. Среди таких, например, Саджит Премадаса — лидер оппозиции, возглавляющий вторую крупнейшую партию в парламенте «Сила объединенного народа», а также лидер партии «Национальная народная власть» (NPP) Анура Кумара Диссанаяке.

Гражданская война

По последним данным, в результате протестов пострадали не менее 300 и погибли девять человек. В связи с этим еще в начале мая власти Шри-Ланки разместили на улицах столицы бронетехнику и военных, продлили действие комендантского часа и разрешили стрелять без предупреждения в протестующих, которые якобы готовы прибегать к насилию.

Предполагают, что нападения стали реакцией на выступление Махинды Раджапаксы перед сотнями своих сторонников, когда появилась информация о его отставке. После речи экс-премьера многие из них вооружились железными прутьями и отправились штурмовать лагерь участников протестов, избивая их и поджигая палатки.

Огонь по своим

В насилии участвуют и представители власти. Так, когда один из представителей правящей Коммунистической партии Шри-Ланки пытался покинуть Коломбо, толпа демонстрантов окружила его машину. Чиновник открыл по людям стрельбу, убив двух человек и ранив еще троих. Позже полицейские заявили, что он покончил жизнь самоубийством. По другой версии, политик был растерзан толпой.

Кроме того, как минимум одного протестующего застрелила полиция. Офицеры открыли огонь по толпе несогласных, блокировавших железнодорожные пути города Рамбуккана в течение более восьми часов.

I'll be back

Ни атаки на резиденции чиновников, ни убийства, ни отставка правительства не наводят президента на мысли об отставке. Напротив, несмотря на обещание, пока он так и не расширил полномочия парламента. Впрочем, оно и неудивительно, ведь в народе Раджапаксу называют Терминатором: так откликается прошлое Готабаи на посту военачальника. Именно он разгромил отряды сепаратистских «Тигров освобождения» в 2009 году и подвел черту под конфликтом, длившимся почти 26 лет.

Не раскачивайте лодку

Пока в стране ведутся переговоры о создании переходного правительства, высока вероятность, что Раджапакса сохранит за собой должность. Так, 17 мая парламент Шри-Ланки проголосовал против предложения оппозиции осудить президента страны. Как пояснил премьер, страна находится в нестабильной экономической ситуации, и лишние потрясения ей ни к чему.

Пока есть шанс, что обсуждения продолжатся на следующей неделе. Если предложение оппозиции примут, это поможет усилить давление на Раджапаксу, и он будет вынужден уйти в отставку.

Gota, go home!

Тем не менее ланкийцы осмелели и сдаваться не настроены. Сейчас на митингах Раджапаксу охотнее назовут вором, предателем или безумцем. Люди кричат лозунги «Гота, уходи!» и носят транспаранты с такими же надписями на английском — Gota, go home!