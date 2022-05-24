Билл Гейтс и оспа обезьян: теории конспирологов

Во время пандемии коронавируса как никогда стали популярны конспирологические теории, мол, вышки 5G распространяют новую инфекцию, голливудские звезды проводят сатанинские обряды, чтобы продлить свою молодость, а главным виновником событий 2020 года назвали Билла Гейтса. По мнению пользователей, основатель Microsoft создал коронавирус для того, чтобы массово чипировать людей по всему миру. Тогда миллиардер прокомментировал слухи о своей причастности к заговору против человечества. В интервью радиопрограмме BBC Today он заявил:

«Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да — это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия».

Видео дня

Правда, не прошло и двух лет, а конспирологи снова нашли в чем обвинить миллиардера. Чем на этот раз не угодил Билл Гейтс, читайте в материале «Рамблера».

Казалось бы, пандемия коронавируса пошла на спад, однако теперь конспирологи уверяют, что Билл Гейтс причастен к новой вспышке вируса оспы обезьян. Дело в том, что основатель Microsoft в своем прошлогоднем интервью заявил, что предполагает возможную пандемию нового вируса, сделав акцент на оспе. Диванные эксперты моментально припомнили миллиардеру его слова в социальных сетях, в частности в Twitter. Теперь пользователи уверены, что именно Билл Гейтс виноват в вспышке вируса оспы обезьян, который обычно не распространяется дальше стран-эндемиков.

«Я надеюсь, что через пять лет смогу написать целую книгу под названием «Мы готовы к следующей пандемии», но для этого потребуется десятки миллиардов долларов на исследование. США и Великобритания станут частью этого. Вероятно, потребуется около миллиарда в год для целевой группы по борьбе с пандемией на уровне ВОЗ, которая займется эпиднадзором и будет совершать так называемые «микробные игры». Вы говорите: «Ладно, а если биотеррорист принес оспу в десять аэропортов?» Как мир отреагирует на это?»,

— рассказывал Билл Гейтс в интервью для Policy Exchange.