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1 час назад

Приметы 24 мая: что нельзя делать в день Мокия Мокрого

Мира Маркина

24 мая православные чтят память мученика Мокия Амфипольского и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Приметы 24 мая: что нельзя делать в день Мокия Мокрого
Фото: pixabay.compixabay.com

Братья Кирилл и Мефодий известны многим благодаря своей работе над просветительством - именно они создали славянскую азбуку в 863 году. Шрифт, которым мы пользуемся в России и многих других странах мира, берет свое начало именно с кириллицы, которая была создана Кириллом и Мефодием.

В народном календаре 24 мая прозвали днем Мокия Мокрого. Предки были убеждены, что в этот день особенно активны русалки, оттого ходить на берега водоемов не советовалось. А если уж и приходилось оказаться рядом с водой, ее старались не мутить без особо надобности и разговаривать исключительно шепотом.

Также считалось, что на Мокия Мокрого идет особенный дождь, который даст здоровье и красоту, потому, если в этот день выпадали осадки, люди выходили на улицы и старались как можно сильнее намокнуть.

24 мая стоит отказаться от идеи надеть на себя черную одежду - в противном случае важные дела сегодня пойдут не по плану и неприятностей будет не избежать.

Незамужним девушкам не советовалось прибирать полы в доме - таким образом можно лишь отдалить свою встречу с суженным.

Помимо прочего, стоило избегать и любых трат в этот день - можно навлечь на себя неудачу и незапланированные крупные траты, а от покупки радости не будет.

Погодные приметы

  • Дождь 24 мая говорит о ненастном лете.
  • Густой туман в этот день - ждать дождей.
  • Красное солнце на заре предупреждает о возможных лесных пожарах летом.
  • Теплая погода без осадков на Мокия Мокрого предвещает засушливое жаркое лето.
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