Чем свадьба в США отличается от российской

В России свадьба связана с определенными ритуалами и традициями для того, чтобы супруги жили долго и счастливо, как в сказках. У нас, например, существует выкуп невесты, а также традиция приглашать ведущего или тамаду, который проводит конкурсы для развлечения гостей. В других странах, в частности, на Западе, традиции свадеб совершенно другие. В материале “Рамблера” — о том, чем отличаются американские свадьбы.
В России дресс-код на свадьбах вводят редко, а если и вводят, то соблюдают его не все. В Америке нарушение дресс-кода могут принять за дурной тон. Для того, чтобы все выглядело в единой цветовой гамме, жених и невеста вместе с дизайнерами долго выбирают цветовую палитру для нарядов гостей и рассылают ее заранее. Если приглашенный человек не смог найти подходящий наряд, то он скорее не придет, чем наденет то, что не подходит под концепцию мероприятия.
Если в России гостей приглашают в ЗАГС на регистрацию брака, то в США молодожены подают документы отдельно от торжества. Они приходят в соответствующие органы в обычной одежде, подписывают все документы и уходят. В некоторых случаях они могут отпраздновать это вдвоем. Настоящее мероприятие с гостями запланировано на другой день.
В Америке большое внимание всерьез уделяется репетициям свадьбы. Невесте делают прическу и макияж, а на репетицию приглашают подружек невесты и друзей жениха. Подобный “прогон” включает в себя всю церемонию: начиная от выхода невесты и заканчивая словами клятвы. Делается это для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на церемонии, и за это берется дополнительная плата. После этого молодожены и друзья отправляются в бар для того, чтобы отметить успешную репетицию.
После празднования американские молодожены отправляются в медовый месяц сразу со свадебной вечеринки. Иногд они снимают номер в хорошем отеле в их городе и проводят там несколько дней или брачную ночь, даже если они живут отдельно. Однако большинство пар выбирают уехать в отпуск на месяц, если они могут себе это позволить.