Чем свадьба в США отличается от российской

В России свадьба связана с определенными ритуалами и традициями для того, чтобы супруги жили долго и счастливо, как в сказках. У нас, например, существует выкуп невесты, а также традиция приглашать ведущего или тамаду, который проводит конкурсы для развлечения гостей. В других странах, в частности, на Западе, традиции свадеб совершенно другие. В материале “Рамблера” — о том, чем отличаются американские свадьбы.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Строгий дресс-код

В России дресс-код на свадьбах вводят редко, а если и вводят, то соблюдают его не все. В Америке нарушение дресс-кода могут принять за дурной тон. Для того, чтобы все выглядело в единой цветовой гамме, жених и невеста вместе с дизайнерами долго выбирают цветовую палитру для нарядов гостей и рассылают ее заранее. Если приглашенный человек не смог найти подходящий наряд, то он скорее не придет, чем наденет то, что не подходит под концепцию мероприятия.

Регистрация брака отдельно от гостей

Если в России гостей приглашают в ЗАГС на регистрацию брака, то в США молодожены подают документы отдельно от торжества. Они приходят в соответствующие органы в обычной одежде, подписывают все документы и уходят. В некоторых случаях они могут отпраздновать это вдвоем. Настоящее мероприятие с гостями запланировано на другой день.

Репетиция свадьбы

В Америке большое внимание всерьез уделяется репетициям свадьбы. Невесте делают прическу и макияж, а на репетицию приглашают подружек невесты и друзей жениха. Подобный “прогон” включает в себя всю церемонию: начиная от выхода невесты и заканчивая словами клятвы. Делается это для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на церемонии, и за это берется дополнительная плата. После этого молодожены и друзья отправляются в бар для того, чтобы отметить успешную репетицию.

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