Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Чем свадьба в США отличается от российской

Мария Каткова

В России свадьба связана с определенными ритуалами и традициями для того, чтобы супруги жили долго и счастливо, как в сказках. У нас, например, существует выкуп невесты, а также традиция приглашать ведущего или тамаду, который проводит конкурсы для развлечения гостей. В других странах, в частности, на Западе, традиции свадеб совершенно другие. В материале “Рамблера” — о том, чем отличаются американские свадьбы.

Чем свадьба в США отличается от российской
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Строгий дресс-код

В России дресс-код на свадьбах вводят редко, а если и вводят, то соблюдают его не все. В Америке нарушение дресс-кода могут принять за дурной тон. Для того, чтобы все выглядело в единой цветовой гамме, жених и невеста вместе с дизайнерами долго выбирают цветовую палитру для нарядов гостей и рассылают ее заранее. Если приглашенный человек не смог найти подходящий наряд, то он скорее не придет, чем наденет то, что не подходит под концепцию мероприятия.

Регистрация брака отдельно от гостей

Если в России гостей приглашают в ЗАГС на регистрацию брака, то в США молодожены подают документы отдельно от торжества. Они приходят в соответствующие органы в обычной одежде, подписывают все документы и уходят. В некоторых случаях они могут отпраздновать это вдвоем. Настоящее мероприятие с гостями запланировано на другой день.

Репетиция свадьбы

В Америке большое внимание всерьез уделяется репетициям свадьбы. Невесте делают прическу и макияж, а на репетицию приглашают подружек невесты и друзей жениха. Подобный “прогон” включает в себя всю церемонию: начиная от выхода невесты и заканчивая словами клятвы. Делается это для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на церемонии, и за это берется дополнительная плата. После этого молодожены и друзья отправляются в бар для того, чтобы отметить успешную репетицию.

Медовый месяц

После празднования американские молодожены отправляются в медовый месяц сразу со свадебной вечеринки. Иногд они снимают номер в хорошем отеле в их городе и проводят там несколько дней или брачную ночь, даже если они живут отдельно. Однако большинство пар выбирают уехать в отпуск на месяц, если они могут себе это позволить.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители