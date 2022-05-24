Секрет самого опасного растения на Земле

Флора нашей планеты разнообразна и удивительна. Среди множества кустарников и деревьев существует растение, которое местные жители с опаской именуют «suicide plant», потому что оно доводит прикоснувшегося к нему человека до самоубийства. Но настоящее название кустарника — гимпи-гимпи. Где же он растет и как действуют его плоды и листья на человека?

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Dendrocnide moroides» - так в ботанических реестрах называется крупный кустарник, порой достигающий высоты 2 метров, из семейства крапивных — urticaceae. Произрастает он в тропических дождевых лесах Австралии, Молуккских островов, Индонезии и является однодомным. То есть мужские цветки у растения окружены женскими и благодаря этому «moroides» первым появляется и быстро распространяется на земле, которая еще не до конца ожила после пожарищ и убийственного воздействия прямых солнечных лучей.

Видео дня

Смешное название «гимпи-гимпи» происходит из языка австралийских аборигенов габи-габи. Ныне в этой стране они живут неподалеку от города Гимпи, названного как раз в честь данного кустарника. Он хорошо известен в Австралии и на сегодняшний день все местные жители информированы, что большие сердцевидные листья длиной 12-22 см и шириной 11-18 см, зубчатые по краям, а также ягоды гимпи-гимпи – сочные, похожие на плоды тутового дерева, страшно ядовитые и трогать их нельзя ни в коем случае.

Австралийский биолог Ирина Веттер, изучающая данное растение не один год, рассказала, что на поверхности ствола, листьев и ягод гимпи-гимпи, имеются крошечные иголки, которые называются трихомы. Их длина не превышает 5 миллиметров, поэтому при беглом взгляде на куст эти волоски не видны. Но когда они касаются кожи, то легко прокалывают ее и впрыскивают ядовитое вещество. Боль при этом возникает такая, будто человека облили серной кислотой, затем ударили током и теперь сдирают все еще живую кожу. В месте ожога проступают множественные красные пятна, которые вскоре превращаются в одну большую опухоль.

Ни вода, ни спирт не способны смыть волоски с кожи и наоборот, как только местная температура поднимается, или трихомы пытаются выдернуть, боль становится еще сильнее. Своего пика она достигает через 30 минут после поражения растением и может не утихать несколько недель, а то и месяцев. При этом у пациента по всему телу воспаляются лимфатические узлы и никакие препараты – ни антигистаминные, ни анальгетики, ни опиаты, ему не помогают.

Даже просто находиться рядом с растением без маски или респиратора опасно. Трихомы гимпи-гимпи настолько невесомые, что сброшенные естественным путем со ствола и/или листьев, они не опускаются на землю, а парят, подхватываемые потоками воздуха. Поэтому их легко вдохнуть, а вот избавить носоглотку от жалящих волосков получится только уже после длительного носового кровотечения, сопровождающегося дикой болью.

Биолог Ирина Веттер уточняет, что даже старые засохшие листья этого растения трогать не стоит. Она сама сталкивалась со столетним гербарием гимпи-гимпи, которые страшно обжигали пальцы, потому что его токсин даже с течением огромного времени не разрушается.

О жутких состояниях, которое провоцирует у переселенцев Австралии, казалось бы, внешне ничем не примечательное растение, стало известно с позапрошлого века. В 1866 году дорожный инспектор А.С. Макмилан сообщил начальству, что его вьючную лошадь ужалило некое растение, похожее на крапиву. Животное страшно кричало, впало в безумие и через несколько часов погибло в муках.

В 1963 году Эрни Райдер, служащий по охране парков и лесов дикой природы Квинсленда, во время обхода случайно задел гимпи-гимпи и растение хлестануло его большим листом по лицу и груди. Далее в течение 2-3 дней боль в местах соприкосновения была настолько невыносимой, что Райдер не мог спать и есть. Следующие 2 недели он мучился, когда оказывался на солнце или потел. И на протяжении дальнейших 2 лет служащий Квинсленда испытывал жжение по всему телу, каждый раз поливая себя из душа.

В 1994 году бывший военный из Австралии по имени Сирил Бромли рассказал, что во время учений случайно упал в куст гимпи-гимпи. Следующие 3 недели он пролежал в госпитале, страдая от боли и никакие лекарства ему не помогали. А другой офицер, отправившись в лес по нужде, по легкомыслию использовал большой листок гимпи-гимпи в качестве туалетной бумаги. В течение следующих 2 дней, не выдержав мучительной боли в анусе, он застрелился.

Уже в XXI веке эколог Лес Мур, исследуя природные катастрофы в Австралии, однажды слегка коснулся лицом плодов гимпи-гимпи. Через полчаса он почувствовал безумное жжение в носу и боль глазах, словно в них налили кислоты. Рот и язык у него опухли так сильно, что эколог начал задыхаться. У мужчины развилась страшная анафилактическая реакция, которую не смогли снять противоаллергические препараты. Спасла его только экстренная госпитализация и еще около года после данного случая Лес Мур восстанавливал зрение.

Состав токсина гимпи-гимпи до сих пор волнует многих ученых. В Министерстве обороны Австралии некоторое время даже рассматривалось предложение использовать яд этого растения в качестве биологического оружия. Но сначала надо было создать лекарство для людей, пораженных гимпи-гимпи. Однако разобраться с химической формулой растительного токсина, ученым все никак не удавалось. Они сразу установили, что в экстрактах трихом «dendrocnide moroides» содержатся гистамин, ацетилхолин и муравьиная кислота. Однако все эти вещества можно обнаружить и в обычной крапиве, только они не вызывают у человека столь сильную и длительную боль. Затем ученые выделили в стеблях гимпи-гимпи пептид мороидин, но он один был не способен долго сохраняться в стабильном состоянии.

Специалисты Государственного исследовательского университета в Кливленде, штат Огайо, США, изучили трихомы родственного вида гимпи-гимпи — гигантского жалящего дерева – «dendrocnide excelsa». Они обнаружили небольшие белки, которые удалось соотнести с генами обоих растений, и новые для науки полипептиды назвали гимпиетидами. Трехмерная структура этих белков обеспечивает молекулам многолетнюю стабильность и необычную связь уже в тканях теплокровных существ между гормонами триптофаном и гистидином. Поэтому болевое поражение гимпиетидами для животных и человека невозможно блокировать даже большинством известных наркотических препаратов. Но самое удивительное, что по своей структуре гимпиетиды являются аналогами хорошо изученных энтомологами токсинов некоторых ядовитых улиток, пауков и скорпионов. Эти яды похожим образом воздействуют на натриевые каналы болевых рецепторов животных и человека и мешают им нормально закрываться, из-за чего болевой сигнал не перестает будоражить нервную клетку довольно продолжительное время. Наличие у растения токсина, который ранее был отмечен только у насекомых, сильно удивило ученых, как и тот факт, что в 2006 году в Западной Австралии были обнаружены экземпляры гимпи-гимпи не имеющие волосков и не содержащие какого-либо яда вообще.