Краткая история письменности: интересные факты

В России и ряде других стран 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры, вспоминают, как зарождались навыки людей передавать и фиксировать информацию, делиться опытом и просто общаться, а также прославляют создателей славянской письменности святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Как зарождалась письменность и как со временем она трансформировалась, вспоминаем в материале «Рамблера».

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С чего все начиналось?

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Письменность — один из главных признаков появления цивилизации, демонстрирующий общий уровень развития культуры. Первые письменные памятники — это надписи, посвященные ритуалам и местным богам, а также финансовые отчеты первых государственных чиновников. Позже появились летопись и памятные надписи царей и знатных людей. Самым древним видом письма считается пиктографическое. Простой и наглядный вид записи – изображения на камне и дереве различных событий из жизни людей, которые стали первой попыткой фиксации информации. Рисунки представляли собой отдельные фрагменты жизни племен или взаимосвязанный рассказ и служили способом общения, а также помогали передавать потомству знания и опыт, накопленные в разных сферах жизни. Правда, этот вид письма был несовершенен, так как изображения каждый мог трактовать по-разному, а значит суть такого послания могла неправильно восприниматься потомками.

шумерская письменность – древними шумерами использовалась одна из разновидностей идеографического письма – клинопись (она возникла в III тысячелетии до н.э.). Знаки или символы наносились стилосами (тростниковыми перьями с треугольным концом) на глиняные дощечки, которые после высушивали на солнце или обжигали в печи. Они становились прочными и могли храниться не одно тысячелетие. Из этих плит составлялись целые библиотеки. Клинописной была письменность шумеров, ассирийцев и вавилонян. Ее переняли и применяли в течение двух тысяч лет древние персы. Кстати, именно шумеры впервые стали использовать письменность для передачи сообщений на большие расстояния, что было необходимо для торговли;

– древними шумерами использовалась одна из разновидностей идеографического письма – клинопись (она возникла в III тысячелетии до н.э.). Знаки или символы наносились стилосами (тростниковыми перьями с треугольным концом) на глиняные дощечки, которые после высушивали на солнце или обжигали в печи. Они становились прочными и могли храниться не одно тысячелетие. Из этих плит составлялись целые библиотеки. Клинописной была письменность шумеров, ассирийцев и вавилонян. Ее переняли и применяли в течение двух тысяч лет древние персы. Кстати, именно шумеры впервые стали использовать письменность для передачи сообщений на большие расстояния, что было необходимо для торговли; египетская письменность – еще одним древнейшим видом письменности являются иероглифы Древнего Египта. Их система представляла собой сочетание рисунков и специальных знаков, обозначавших слова, предметы и даже звуки. Около 6000 иероглифов использовались для описания окружающего мира, религиозных обрядов и ритуалов, а также различных событий из жизни людей того времени. История утверждает, что иероглифическая письменность была создана в Древнем Египте в 3100 г. до нашей эры и не изменялась в течение 3 тыс. лет. Писцы Древнего Египта пером из тростника наносили свои надписи на папирус;

– еще одним древнейшим видом письменности являются иероглифы Древнего Египта. Их система представляла собой сочетание рисунков и специальных знаков, обозначавших слова, предметы и даже звуки. Около 6000 иероглифов использовались для описания окружающего мира, религиозных обрядов и ритуалов, а также различных событий из жизни людей того времени. История утверждает, что иероглифическая письменность была создана в Древнем Египте в 3100 г. до нашей эры и не изменялась в течение 3 тыс. лет. Писцы Древнего Египта пером из тростника наносили свои надписи на папирус; китайская письменность – иероглифическое письмо в древнем Китае сформировалось во II тысячелетии до н.э. из пиктографического письма. Символы размещались вертикальными столбцами и имели очень сложное начертание. Данная система включала огромное количество иероглифов, с помощью которых можно было отразить любую, даже самую отвлеченную мысль, поэтому запомнить их было непросто. Главным недостатком идеографических систем является сложность в передаче информации, что дало толчок к созданию алфавита. С развитием человечества на смену пиктографическому письму пришел другой вид передачи информации – идеографическое письмо. При этом способе письма каждое слово обозначалось определенными символами, которые назывались иероглифами. Текст, написанный подобным образом, выглядел как набор крошечных рисунков. Этот вид письма использовали три великие цивилизации древности:

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Какими были самые ранние алфавиты?

Первый настоящий алфавит (протосинайская письменность) появился на Ближнем Востоке около 1700 г. до нашей эры. Он состоял из 30 символов, каждый из которых обозначал определенный звук.

В конце 2-го тысячелетия до н. э. древние финикийцы изобрели буквенно-звуковой алфавит (он включал 22 буквы, расположенные в установленном порядке), адаптированный из египетских иероглифов, который послужил образцом для иврита, арабского, латинского и древнегреческого алфавитов. Самой древней буквой алфавита является буква «о», которая осталась неизменной в том же виде, в каком она и была принята в финикийском алфавите, правда, изначально эта буква там была согласным звуком и обозначала «глаз».

Дальнейшее развитие алфавит получил в греческой письменности, которая произошла от финикийской. В греческом алфавите количество букв увеличилось. Порядок остался прежним, однако буквы потеряли свое смысловое значение, их стали использовать для обозначения гласных, глухих и других звуков. Таким образом, греческий алфавит был первым буквенно-звуковым алфавитом и послужил основой для латинского, славянского и других алфавитов.

Латинский алфавит произошел от греческого и стал одним из главных в огромной Римской империи. Некоторые буквы видоизменились, однако их порядок остался прежним. Вместо камня или дерева для фиксирования информации стали использовать изобретенную в Китае бумагу, вместо резца – перо. В разное время на различных территориях Европы появлялись свои особенности написания букв. Так, древние римляне использовали только заглавные формы букв, современные строчные буквы появились только на рубеже античности и средних веков. Изначально в латинском алфавите была 21 буква, затем, по мере приспособления к устной речи, его состав расширялся. Современный латинский алфавит является основой письменности многих языков мира (в том числе романских и германских) и в базовом варианте состоит из 26 букв.

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А что же наши Кирилл и Мефодий?

Древнейшие славянские письмена выполнялись с помощью двух видов азбуки – глаголицы и кириллицы. Они отличались количеством букв и способом их написания. Большинство филологов утверждает, что глаголица была создана святым Кириллом, библиотекарем при храме святой Софии в Константинополе, при помощи его брата Мефодия и вполне соответствовала старославянскому языку, где основным знаком был крест. Первая надпись на глаголице датируется 893 годом. Всего в алфавите насчитывалось 40 букв. Эту азбуку чаще всего использовали для тайных переписок. В обычной жизни она была мало распространена.

В кириллице значилось 43 буквы. Часть их была заимствована из византийского письма, часть изобретена заново в соответствие с особенностями славянского языка Климентом Охридским, который был учеником Кирилла. Древнейшая книга на Руси, написанная кириллицей, — Остромирово Евангелие — датируется 1057 годом. Это Евангелие хранится в Санкт-Петербурге, в библиотеке Российской Академии наук.

Кириллица просуществовала практически без изменений до времён Петра Великого, при котором были внесены изменения в начертания некоторых букв, а 11 букв исключены из алфавита. Новый алфавит был проще и лучше приспособлен к печатанию различных гражданских деловых бумаг, почему и получил название «гражданский». Новая реформа алфавита произошла в 1918 году, когда кириллица потеряла ещё четыре буквы.

В 19991 году День славянской письменности и культуры получил статус государственного праздника. В настоящее время в этот день традиционно проводятся научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, концерты и многие другие мероприятия.