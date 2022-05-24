Топ−3 профессии из СССР, которые набирают популярность

Наверняка вы слышали о родителей или других старших родственников рассказы о том, кем они хотели стать в детстве. Готовы поспорить, в этих историях в топе были космонавты и врачи. Эти профессии и сегодня востребованы и требуют огромной отдачи от человека, из-за чего их выбирает не так много людей. Но мы решили выяснить, какие еще популярные профессии в советское время не теряют актуальности.

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Спортсмены

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Граждане СССР считались одними из самых здоровых в мире, так как спорт сопровождал советского человека с детства. Ничего удивительного в том, что большой спорт выбирало довольно много людей, что обеспечило страну невероятным количеством легендарных фигуристов, футболистов и хоккеистов. Сегодня здоровый образ жизни снова является одним из важных пунктов в жизни современного городского жителя, кроме того, открывается большое количество секций и школ по подготовке футболистов и профессиональных хоккеистов, все больше детей стремится попасть в большой спорт. Можно сказать, эта сфера одна из самых востребованных у молодежи.

Строитель

В какой-то момент, уже после распада Советского Союза, престижность строителей довольно резко снизилась. Считалось, что это грязная и тяжелая работа, которой можно заниматься только при отсутствии высшего образования. Тем не менее сегодня строители получают приличную зарплату, что связано с увеличением количества строительных объектов из-за расширения городов. Необходимость в строителях разного уровня растет с каждым годом и все больше людей рассматривают эту профессию на ближайшее время, пока позволяет здоровье.

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