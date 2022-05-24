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2 часа назад

Лошади и свиньи оказались восприимчивыми к доброжелательной интонации голоса

Naked-Science.ru

Домашние лошади и свиньи способны различать негативные и позитивные интонации голоса человека. К такому выводу пришли ученые из Германии, Швейцарии и Дании.

Лошади и свиньи распознают интонации голоса
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Эмоции характерны не только для человека, но и для всех социальных видов животных, поскольку облегчают регуляцию взаимодействия между особями. Эмоции, как известно, бывают отрицательными и положительными. Лошади и свиньи — и домашние, и дикие — тоже относятся к социальным видам.

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Чтобы понять, как они реагируют на эмоционально окрашенную речь, ученые из университетов Бернского (Швейцария), Копенгагенского (Дания) и Гумбольдта (Германия) воспроизводили перед одомашненными лошадьми и свиньями, а также их дикими собратьями записи звуков человеческого голоса из скрытых динамиков. Свои выводы они представили в журнале BMC Biology.

Чтобы домашние животные не реагировали на определенные слова, привычные их уху, человеческую речь исполнил актер озвучки, который вместо осмысленных слов произносил набор случайных звуков, но делал это с той или иной интонацией. Животным также давали послушать записи звуков их собратьев — лошадей, свиней и кабанов.

Поведенческие реакции «испытуемых» тоже записывали, причем очень подробно — вплоть до положения их ушей при прослушивании. Выяснилось, что домашние лошади, лошади Пржевальского и свиньи выдавали более интенсивную реакцию на вокализацию отрицательных эмоций человека по сравнению с положительными — следовательно, различали их.

Кроме того, одомашненные лошади сумели «узнать» и звуки диких собратьев, и свиней, и кабанов. То же самое можно сказать о свиньях, а вот о кабанах — нет. Они оказались безразличны и к интонации человеческой речи, и ко ржанию лошадей, реагируя лишь на хрюканье домашних свиней.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что домашние и дикие лошади, а также одомашненные свиньи способны различать положительные и отрицательные вокализованные эмоции человека. Исследователи считают, что на это, возможно, повлияла и доместикация этих видов (у свиней), и изначальная склонность их к тому, чтобы быть восприимчивыми к интонации человеческой речи (у лошадей).

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