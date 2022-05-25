Дружба между самцами бабуинов помешала им заводить потомство

Тесная дружба между самцами бабуинов мешает им находить пару для размножения, выяснили зоологи из Немецкого центра приматов. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Исследователи наблюдали за бабуинами в Национальном парке Ниоколо-Коба в Сенегале. Самцы, которые близко дружили, чаще поддерживали друг друга во время конфликтов, но также дружба мешала им обзаводиться потомством.

Самцы уделяли друзьям больше времени, чем самкам, что снижало шансы найти партнершу для размножения. Ученые предполагали, что самцы с близкими друзьями будут более привлекательны для самок, так как наличие друзей повышает шансы на защиту при конфликтах. Однако, по-видимому, самок интересуют другие характеристики.

"Мы обнаружили четкую отрицательную связь между социальными связями между самцами и количеством оплодотворенных ими самок. Похоже, что самцам гвинейских бабуинов приходится искать компромисс между инвестициями в однополые и разнополые связи",

- отметили авторы работы.