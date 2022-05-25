Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
2 минуты назад

Мужчина спас енота, застрявшего головой в крыше дома

Газета.Ru

В США енот застрял головой в крыше дома, пишет UPI. Cамостоятельно выбраться из ловушки у животного не получилось, поэтому в дело пришлось вмешаться людям.

Мужчина спас енота, застрявшего головой в крыше дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В калифорнийском приюте для животных Санта-Круз сообщили, что им позвонил местный житель и рассказал, что дикий енот прогрыз дыру в крыше его дома и застрял, пытаясь пролезть через отверстие.

"Сотрудники проинструктировали мужчину, как протолкнуть енота через отверстие, чтобы он не задохнулся",

- говорится в сообщении.

Операция по спасению енота прошла успешно - он выбрался из ловушки. Более того, сотрудники приюта помогли мужчине установить отталкивающий барьер, который безопасно и гуманно заставить животное держаться подальше от дома.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители