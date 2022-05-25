Мужчина спас енота, застрявшего головой в крыше дома

В США енот застрял головой в крыше дома, пишет UPI. Cамостоятельно выбраться из ловушки у животного не получилось, поэтому в дело пришлось вмешаться людям.
В калифорнийском приюте для животных Санта-Круз сообщили, что им позвонил местный житель и рассказал, что дикий енот прогрыз дыру в крыше его дома и застрял, пытаясь пролезть через отверстие.
"Сотрудники проинструктировали мужчину, как протолкнуть енота через отверстие, чтобы он не задохнулся",
- говорится в сообщении.
Операция по спасению енота прошла успешно - он выбрался из ловушки. Более того, сотрудники приюта помогли мужчине установить отталкивающий барьер, который безопасно и гуманно заставить животное держаться подальше от дома.