Пара сыграла свадьбу через 60 лет после помолвки

По словам супругов, у них просто не было времени, чтобы узаконить отношения. 90-летний Алекс Гамильтон сделал предложение 89-летней Джейн еще в 1962 году. Однако, по словам супругов, слишком занятая жизнь мешала им сыграть свадьбу, поэтому каждый раз они переносили торжество, но спустя 60 лет все же провели церемонию. На долгожданной церемонии присутствовали их пять детей и 11 внуков. Для дочери Алекса и Джейн свадьба тоже стала полной неожиданностью.