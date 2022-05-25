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2 часа назад

Пара сыграла свадьбу через 60 лет после помолвки

Газета.Ru

Пара из Шотландии сыграла свадьбу спустя 60 лет после помолвки, пишет Daily Mail.

Пара сыграла свадьбу через 60 лет после помолвки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам супругов, у них просто не было времени, чтобы узаконить отношения. 90-летний Алекс Гамильтон сделал предложение 89-летней Джейн еще в 1962 году. Однако, по словам супругов, слишком занятая жизнь мешала им сыграть свадьбу, поэтому каждый раз они переносили торжество, но спустя 60 лет все же провели церемонию. На долгожданной церемонии присутствовали их пять детей и 11 внуков. Для дочери Алекса и Джейн свадьба тоже стала полной неожиданностью.

"Обычно в этом возрасте люди думают о похоронах. Свадьба - большой праздник, было действительно красиво",

- поделилась впечатлениями женщина.

По словам дочери, ее отец довольно застенчивый человек, а мать довольно кокетливая.

"Они все еще ходят на свидания, вместе обедают в ресторанах. Они очень милые, она до сих пор хихикает, как школьница, когда он ей улыбается",

- добавила дочь.

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