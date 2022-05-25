5 причин, из-за которых на самом деле распался СССР

Историки до сих спорят о причинах распада СССР. Важно лишь то, что поворотное в истории событие произошло из-за сочетания ряда негативных факторов. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Рухнули цены на нефть

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Советский союз "кормила" нефть Urals. Экспорт нефти давал доход в конвертируемой валюте 5,5 млрд. долларов — почти 45% от всего дохода страны. В отличие от арабской и норвежской нефти сорта Brent, себестоимость добычи советской нефти была достаточно высока — примерно 5 долларов, поэтому рентабельность продаж Urals составляла не менее 10 долларов. В 1986 году обвалились мировые цены на нефть, от которых зависел бюджет Советского Союза.

Недовольство в союзных республиках

Фактически недовольство союзных республик стало основной причиной распада СССР. Страны стремились снизить политическую зависимость от центра Советского Союза и наращивали независимость. Свою роль сыграло и то, что все важные решения принимала верховная власть в Москве. Часто эти решения были оторваны от реального положения дел и противоречили тому, что требовали другие страны.

Экономические проблемы

Холодная война и гонка вооружений истощили государственный бюджет, а поражение в Холодной войне усилило недовольство центральной властью. Со второй половины 80-х годов население беднело, уровень жизни снижался, внешний долг страны рос, а в бюджете возник дефицит. Это связано с началом антиалкогольной кампании 1985 года и отказом от государственной монополии на внешнюю торговлю. Произошел дефицит товаров, была введена карточная система, предприятия закрывались, а недовольство людей росло.

Афганская война

Конфликт происходил на территории Демократической Республики Афганистан. С одной стороны участниками были правительственные силы (их поддерживал Советский Союз), с другой – афганские моджахеды (им оказывали военную и финансовую поддержку государства НАТО, консервативные мусульманские страны и Китай). Война вызвала резкое неприятие после того, как СССР ввели войска в страну. Члены ООН сочли это действие опасным для всей Южной Азии, это сказалось на политическом авторитете Союза не лучшим образом.

Крах советской идеологии