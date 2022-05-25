5 причин, из-за которых на самом деле распался СССР

Историки до сих спорят о причинах распада СССР. Важно лишь то, что поворотное в истории событие произошло из-за сочетания ряда негативных факторов. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Советский союз "кормила" нефть Urals. Экспорт нефти давал доход в конвертируемой валюте 5,5 млрд. долларов — почти 45% от всего дохода страны. В отличие от арабской и норвежской нефти сорта Brent, себестоимость добычи советской нефти была достаточно высока — примерно 5 долларов, поэтому рентабельность продаж Urals составляла не менее 10 долларов. В 1986 году обвалились мировые цены на нефть, от которых зависел бюджет Советского Союза.
Фактически недовольство союзных республик стало основной причиной распада СССР. Страны стремились снизить политическую зависимость от центра Советского Союза и наращивали независимость. Свою роль сыграло и то, что все важные решения принимала верховная власть в Москве. Часто эти решения были оторваны от реального положения дел и противоречили тому, что требовали другие страны.
Холодная война и гонка вооружений истощили государственный бюджет, а поражение в Холодной войне усилило недовольство центральной властью. Со второй половины 80-х годов население беднело, уровень жизни снижался, внешний долг страны рос, а в бюджете возник дефицит. Это связано с началом антиалкогольной кампании 1985 года и отказом от государственной монополии на внешнюю торговлю. Произошел дефицит товаров, была введена карточная система, предприятия закрывались, а недовольство людей росло.
Конфликт происходил на территории Демократической Республики Афганистан. С одной стороны участниками были правительственные силы (их поддерживал Советский Союз), с другой – афганские моджахеды (им оказывали военную и финансовую поддержку государства НАТО, консервативные мусульманские страны и Китай). Война вызвала резкое неприятие после того, как СССР ввели войска в страну. Члены ООН сочли это действие опасным для всей Южной Азии, это сказалось на политическом авторитете Союза не лучшим образом.
За почти 60 лет существования СССР так и не сумел создать позитивный образ у граждан западных государств. Пропагандистская машина работала примитивно и в большей степени оказывала влияние на своих граждан. Советский Союз не сумел ничего противопоставить жесткой антикоммунистической кампании, которая американское правительство развернуло в конце 1940-ых годов в США. В результате в отставку ушли разделяющие «советские принципы управления» правительства во Франции, Италии и Греции, которые не получили поддержки.