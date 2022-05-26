Тираннозавра рекса признали теплокровным

Палеонтологи из Калифорнийского технологического института нашли ответ на вопрос, который волновал научное сообщество на протяжении десятилетий: были ли динозавры теплокровными, как птицы, или холоднокровными, как рептилии. Для этого они применили новый метод, сообщает Nature.

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Ранее стало известно, что на температуру крови указывает скорость метаболизма – процесса преобразования вдыхаемого кислорода в химическую энергию. Виды с высоким метаболизмом теплокровны, с медленным – холоднокровны.

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Предыдущие попытки оценить метаболизм динозавров (например, по темпам их роста) признавались не слишком убедительными. Но авторы нового исследования разработали метод, позволяющий напрямую определять скорость данного процесса по состоянию костей.

Метод основан на потреблении кислорода. При дыхании в организме образуются подобные продукты, которые вступают в реакцию с белками, сахарами и липидами и оставляют чрезвычайно долговечные молекулярные «отходы». Эти «отходы» не растворяются в воде и сохраняются в процессе окаменения на десятки миллионов лет. Их анализ, по словам ученых, может указать на скорость дыхания динозавра и, соответственно, особенности его физиологии (теплокровные виды дышат гораздо чаще).

Команда проанализировала бедренные кости 55 различных групп живых существ: динозавров, птерозавров, морских плезиозавров, а также современных птиц, млекопитающих и ящериц. Результаты показали, что почти все динозавры являлись теплокровными, но были и исключения.

Так, ящероподобные динозавры, такие как стегозавры и трицератопсы, оказались холоднокровными. Но хищники, такие как тираннозавр рекс, и гигантские травоядные наподобие брахиозавра обладали теплой или даже горячей кровью. Исследования показали, что у некоторых видов скорость метаболизма была гораздо выше, чем у современных млекопитающих.

Эти данные позволяют лучше понять жизнь динозавров. Холоднокровные существа были медлительны и зависели от внешних условий – чтобы согреться, им нужно было оказаться под лучами солнца. В холодное время года они, вероятно, мигрировали в более теплые регионы.

Теплокровные динозавры были подвижны, и им приходилось много есть для поддержания нужного уровня энергии. Гигантским брахиозаврам требовалось большое количество растительного вещества, но они обладали чрезвычайно эффективной пищеварительной системой.

«Поскольку они были такими большими, для них, вероятно, было сложнее остыть, чем нагреться», – отметили авторы.

Ученые также развенчали одну из теорий о вымирании видов. Считалось, что высокий метаболизм – одно из ключевых преимуществ для выживания. Поэтому предки птиц выжили после падения астероида 66 миллионов лет назад, а динозавры, которых относили к холоднокровным – нет.

Однако новые данные показали, что многие динозавры с исключительно высокой скоростью метаболизма стали жертвами вымирания. Этот факт важен и для анализа современных экосистем.