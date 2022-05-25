В Амазонии нашли пирамиды и города

Археологи открыли древнее государство с помощью лидара.

Долгое время в научном сообществе считали, что лишь одна из крупных цивилизаций доколумбовой Америки развивалась в тропических лесах и дошла до урбанизма — речь идет об империи майя. Эту культуру называли исключительной, но в последнее время стало понятно, что майя начиная примерно с 1000 года до нашей эры стали менять ландшафт вокруг себя: разделяли сельскохозяйственные области и города.

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Такие открытия заставили ученых пристальнее посмотреть и на Амазонию, которую ранее считали исключительно сельскохозяйственным регионом без крупных городов и сложной государственной структуры.

Хайко Прюмерс (Heiko Prümers) из Немецкого археологического института и его коллеги исследовали регион Льянос-де-Мохос («Мокрые равнины») на юго-западе Амазонии (территория Боливии) с помощью лидара. Оказалось, под густой растительностью скрывались города, пирамиды, каналы и мощеные дороги. Подробности изложены в статье, опубликованной в Nature.

Два года назад в том же журнале вышла статья, авторы которой убедительно доказали, что Льянос-де-Мохос был одним из самых древних очагов земледелия. На этой равнине, где саванна перемежается густым тропическим лесом, где много рек и болот, люди выращивали маниок и тыкву еще десять тысяч лет назад.

Позже в этой местности развивалась культура Касарабе, которую датируют периодом от 500 до 1400 годов нашей эры. О ней известно мало, в основном ученые строили гипотезы. По общему мнению, равнина Льянос-де-Мохос того времени была крайне малонаселенной. Люди жили небольшими группами и занимались сельским хозяйством — благо окружающая действительность этому способствовала.

Археологи знали, что некоторые поселения Касарабе сохранились в лесах до наших дней. Двум самым крупным даже дали названия: Котока и Ландивар. Но считалось, что это небольшие центры земледельческой области. И открытие доктора Прюмерса все меняет.

Ученые использовали лидар (лазерный аналог радара, способный определять расстояние), с помощью которого виртуально «счистили» густую растительность — и «увидели» землю и рукотворные сооружения под пологом леса.

Они исследовали Котоку и Ландивар и 24 небольших поселения, из которых только 15 были известны ранее. Котока и Ландивар оказались сложно организованными городами с общественными и церемониальными местами. Такие места выделялись земляными платформами, иногда — террасами. На этих платформах стояли здания общественного назначения, если судить по их величине.

Кроме того, археологи нашли конические пирамиды высотой до 22 метров. Причем это высота на сегодня: узнать первоначальную невозможно, так как пирамиды построены из земли, которая в условиях Амазонии вымывается сильными дождями и выдувается ветрами. В любом случае создать объекты такого размера могло только достаточно развитое общество.

Самое важное открытие Прюмерса и его коллег заключается в том, что они систематизировали информацию о каждом поселении и разделили их на четыре группы. Основанием для разграничения стали размеры населенных пунктов, число общественных и церемониальных мест в них, связь с другими поселениями. Таким образом, археологи составили четырехуровневую иерархию поселений — от Котоки и Ландивара до совсем небольших населенных пунктов (хуторов).

Традиционно в археологии четырехуровневая иерархия объектов связана с таким же четырехуровневым управлением и путем принятия решений. А это, в свою очередь, обычно ассоциируется с высокосложным «государственным» уровнем организации общества и развитой системой социальных связей.

Все поселения Касарабе связаны между собой системой дорог. Судя по тому, что лидар «видит» их спустя столько веков, они были вымощены, возможно, деревом. Кроме того, окрестности, включая сельхозугодия, окружены сетью каналов и водохранилищ. Люди явно регулировали подачу воды на поля в зависимости от сезонной потребности.