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2 часа назад

Мужчина инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы

Lenta.ruиещё 1

Житель греческого города Агринион не хотел жениться и инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы. Об этом сообщает Greek City Times.

Мужчина инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жених утверждал, что за два дня до свадьбы двое мужчин в капюшонах ворвались в дом, где жили он и невеста. Они связали его, залепили ему рот и избили, в результате чего он потерял сознание. Тем временем злоумышленники якобы похитили ювелирные изделия, деньги и другие ценности. Мужчину нашли родственники и доставили в больницу, а свадьбу решили отменить, поскольку среди исчезнувших вещей оказались и свадебные подарки.

Расследование продолжалось несколько месяцев и выявило множество противоречий в рассказе мужчины. В итоге ему пришлось признаться, что он все подстроил, никаких злоумышленников не было, никто его не связывал и не похищал вещи. Правдой оказалось лишь избиение, однако мотивом напавшего на него человека было не ограбление, а личные причины.

Жених пояснил, что инсценировал ограбление, чтобы оправдать побои, так как стеснялся, что семья невесты узнает правду о том, что с ним произошло. После этого признания полиция Агриниона возбудила дело в отношении него.

Бывшая невеста также подала иск. В течение многих месяцев она была убеждена в том, что произошло ограбление и не знала правды. Теперь женщина считает, что инсценировка была затеяна ради отмены свадьбы. Она отметила, что так и не получила обратно свои вещи, которые исчезли во время вымышленного ограбления.

Адвокат мужчины заявил, что его подзащитный невиновен.

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