Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Невеста поймала огромную рыбу и сочла ее свадебным подарком от умершего отца

Lenta.ru

Невеста из американского города Сан-Антонио, штат Техас, в свадебном платье отправилась на рыбалку и поймала 20-килограммового бородатого темного горбыля, которого сочла свадебным подарком от умершего отца. Об этом сообщает Caller Times.

Невеста поймала огромную рыбу и сочла ее свадебным подарком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

34-летняя Элиот Ваггонер вышла замуж за Джона Эрнста Грэнвилля.

«Вечером после свадьбы мы сидели на кровати, и муж сказал: "Чем хочешь заняться?" Я люблю рыбалку еще больше, чем он, поэтому предложила пойти ловить рыбу», — рассказала американка.

Все еще в свадебном платье и вуали женщина вместе с мужем направилась к рыболовному пирсу, чтобы попытать удачу. Спустя 45 минут клюнула огромная рыба.

«Я начала вытаскивать ее из воды, а рыба сопротивлялась. У меня ушло 10-15 минут на то, чтобы вытащить ее на пристань», — рассказала американка.

Подтянув улов ближе к пристани, она отправила мужа попросить сеть у находившейся поблизости группы рыбаков.

Женщине попался бородатый темный горбыль весом около 20 килограммов. Пара сфотографировалась с рыбой, после чего отпустила ее.

«Я думаю, это самая большая рыба, которую мне когда-либо удавалось поймать. У меня до сих пор болят руки. Понадобились двое взрослых мужчин, чтобы поднять ее. Сама я не смогла этого сделать», — отметила женщина.

Американка увлекается рыбалкой с юности. После смерти отца рыбалка стала для нее способом почувствовать себя ближе к нему.

«Другие люди подолгу рыбачили в этом же месте и ничего не поймали. Поэтому я чувствую, что папа наблюдал за мной и послал мне такой маленький — или большой — свадебный подарок», — сказала Грэнвилль.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители