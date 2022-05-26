Зачем некоторые могилы в Англии замуровывали в клетки

По сей день на старых кладбищах в Англии можно встретить захоронения, укрытые загадочными металлическими решетками. Первое, что приходит на ум – это суеверия родственников умерших. Так как мистики в умах во времена XIX века было достаточно, складывается ощущение, что клетки оберегают живых от восстания мертвых. На самом же деле клетки буквально служили защитой от «воскресителей».

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В начале XIX столетия в Великобритании активно начала развиваться медицина. Ученые и врачи стали исследовать человеческое тело для изучения болезней и создания лекарств. Но разрешалось использовать для медицинских опытов только тела бездомных или казненных людей. Просто вскрывать покойников, как сейчас, в те времена было запрещено. Родственники умерших верили, что после такой процедуры души умерших не воскреснут.

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С течением времени социальный прогресс привел к снижению преступности. Уменьшилось и количество казней. Материала для медицинских исследований стало не хватать. И врачи начали в прямом смысле покупать трупы. Так появились похитители тел или «воскрешатели». Началась массовая эксгумация и охота за свежими захоронениями. Бизнес приобрел такие масштабы, что мародеры-гробокопатели, лишенные всяких моральных принципов, промышляли убийствами бродяг, до которых никому не было дела.

С целью защиты своих близких, родственники предпринимали различные способы, чтобы помешать «воскрешателям». Самым простым и дешевым – были дежурства. Члены семьи и друзья по очереди охраняли место захоронения до тех пор, пока мягкие ткани не разложатся и тело не перестанет представлять интерес для медиков и их подручных. Также использовались железные гробы и сейфы на случай смерти – «мортсейфы».

Железные клетки над надгробиями не позволяли мародерам провести раскопку. Такая защита могил стоила больших денег и не все могли себе ее позволить.