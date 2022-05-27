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3 часа назад

Древние австралийцы довели гигантскую птицу до вымирания

Газета.Ruиещё 3

Древние австралийцы могли довести вид гигантских птиц до вымирания, поедая их яйца, выяснили палеонтологи из Кембриджского и Туринского университетов. Детали они изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Древние австралийцы довели гигантскую птицу до вымирания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Птицы рода Genyornis, относящиеся к гусеобразным, обитали на территории современной Австралии, но вымерли около 30 тыс. лет назад. Птицы были ростом до 2 м, весили 220-240 кг и несли яйца размером с дыню и весом около 1,5 кг. Предполагалось, что люди, появившиеся в Австралии около 65 тыс. лет назад, могли сыграть в этом роль, но подтверждающих это данных не было.

Свидетельств потребления мяса этих птиц древними австралийцами не сохранилось, ученые находили на стоянках лишь яичные скорлупки со следами обжига. Но яйца могли принадлежать и птицам рода Progura, которые были меньшего размера - примерно с крупную индейку. Выделить из скорлупок генетический материал не удалось - он слишком плохо сохранился в австралийском климате. Тогда исследователи попробовали сосредоточиться на ряде белков и сравнить их с набором белков ныне живущих птиц.

"Progura были родственны современным большеногам, группе птиц из рода курообразных, в который входят также куры и индейки. Мы обнаружили, что птица, останки скорлупы яиц которой находили ученые, появилась до появления курообразных, что позволило нам исключить гипотезу с Progura. Это подтверждает предположение о том, что яйца, которые ели ранние австралийцы, были отложены Genyornis", - рассказали авторы работы.

Вероятно, древние люди не охотились на Genyornis, но при этом регулярно разоряли их гнезда, забирая яйца, отметили ученые. Неизвестно, насколько велик был вклад человека в вымирание Genyornis, но такое поведение определенно могло привести к сокращению численности этих птиц.

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