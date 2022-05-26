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2 часа назад

Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая: приметы

Мира Маркина

26 мая в народном календаре – день Лукерьи Новгородской, который иначе называют Лукерья Комарница, поскольку в это время обычно появлялись комары. Что нельзя делать в этот день и что могут предвещать комары, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая: приметы
Фото: pixabay.compixabay.com

Что нельзя делать 26 мая

  • Ни в коем случае не стоит в этот день убивать комаров, иначе можно привлечь болезни.
  • Если что-то в доме разбилось, осколки руками трогать нельзя, убирать их только с помощью веника или тряпки.
  • После расчесывания нельзя оставлять волосы на расческе, согласно поверьям, это может отнять красоту.
  • Нельзя свататься в этот день: семейная жизнь не сложится.
  • Запрещается отдавать кому-то свои вещи, согласно поверьям, с ними вы отдадите и свое счастье.
  • Ни в коем случае в этот день нельзя плакать, даже от радости, иначе будут серьезные потери.

Что надо делать 26 мая

  • Привести в порядок квартиру, приготовить обед и ужин, много трудится. Тогда, согласно поверьям, вас ожидает счастье.
  • Начать избавляться от вредных привычек.
  • Выбросить все, что вам не нужно.
  • Анализировать прошлое и строить планы на будущее.

Народные приметы 26 мая

  • Появились комары– к хорошей погоде
  • Летает много ласточек – жди тепла
  • Много комаров летает – осень будет грибная
  • Дождь в этот день предвещает дождливое лето.
  • Много пчел увидеть - день будет солнечным
  • Грозовые облака на небе - несколько следующих дней будет идти дождь.
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