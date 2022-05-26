Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая: приметы

26 мая в народном календаре – день Лукерьи Новгородской, который иначе называют Лукерья Комарница, поскольку в это время обычно появлялись комары. Что нельзя делать в этот день и что могут предвещать комары, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 26 мая
Ни в коем случае не стоит в этот день убивать комаров, иначе можно привлечь болезни.
Если что-то в доме разбилось, осколки руками трогать нельзя, убирать их только с помощью веника или тряпки.
После расчесывания нельзя оставлять волосы на расческе, согласно поверьям, это может отнять красоту.
Нельзя свататься в этот день: семейная жизнь не сложится.
Запрещается отдавать кому-то свои вещи, согласно поверьям, с ними вы отдадите и свое счастье.
Ни в коем случае в этот день нельзя плакать, даже от радости, иначе будут серьезные потери.
Что надо делать 26 мая
Привести в порядок квартиру, приготовить обед и ужин, много трудится. Тогда, согласно поверьям, вас ожидает счастье.
Начать избавляться от вредных привычек.
Выбросить все, что вам не нужно.
Анализировать прошлое и строить планы на будущее.
Народные приметы 26 мая
Появились комары– к хорошей погоде
Летает много ласточек – жди тепла
Много комаров летает – осень будет грибная
Дождь в этот день предвещает дождливое лето.
Много пчел увидеть - день будет солнечным
Грозовые облака на небе - несколько следующих дней будет идти дождь.