9 фактов о космонавтах, которые вы точно не знали

Вы знали, что еда в тюбиках уже давно просто подарочный сувенир, а не пища настоящих космонавтов? И что космонавты никогда не летали в ракетах?

В преддверии фестиваля «НЕБО: теория и практика» популяризатор космонавтики, старший научный сотрудник московского Музея космонавтики Георгий Лисицин развенчал мифы и поделился полезными фактами о космических полетах.

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Космонавты не летают в ракете

На самом деле космонавты летают в космических кораблях. А чтобы космический корабль долетел до космоса как раз и нужна ракета. Саму ракету собирают незадолго до старта, прикрепляют к ней космический корабль, вывозят ее на стартовый стол (это такое место откуда взлетает ракета), устанавливают ракету в вертикальное положение, заправляют топливом, сажают внутрь корабля экипаж и только тогда начинают обратный отсчет. Стоит добавить, что после каждого шага всю ракету тщательно проверяют.

Тюбики — прошлый век

Вопреки устоявшемуся стереотипу, космонавты не едят из тюбиков. Да, первые космонавты получали свой рацион в виде желе или пасты, которое помещали в алюминиевые тубы. Но потом, когда человек стал летать в космос на длительное время, от этой идеи отказались. Дело в том, что есть одну и ту же по консистенции еду очень тяжело. Уже через несколько дней человек начинает мечтать о чем-нибудь хрустящем, сладком или остром.

Так что еду доставляют на станцию или в консервных банках или в пластиковых пакетах, из которых выкачали весь воздух и воду.

Такая еда называется сублимированная. Слово страшное, но его очень легко объяснить. Вы когда-нибудь ели лапшу быстрого приготовления? Это и есть сублимированный продукт. Все, что остается космонавту — это заправить такой пакет водой, хорошо перемешать и можно садиться за стол.

Почувствовать невесомость можно и на Земле

Чтобы подготовиться к космическому полету космонавты проходя огромное число различных испытаний. Одно из них в летающем самолете-лаборатории ИЛ-76. Что это такое? Почти обычный самолет, только изнутри весь салон обит мягкими матами. Такой самолет летит по очень необычной траектории — представьте себе линию, которая рисует холм. Сначала прямо, затем вверх и вниз. Затем опять прямо, вверх и вниз. Когда самолет летит вниз, в салоне образуется невесомость! У космонавтов есть 25-30 секунд, чтобы почувствовать себя как будто в настоящем космическом полете. Надо сделать кувырок, попить воды, написать свое имя или переодеться в скафандр. Нечто подобное можно испытать и на Земле.

Если сильно раскачаться на качелях, в какой-то момент пятая точка начнет отрываться от сидения. Помните, как что-то схватывает в груди? Это и есть невесомость.

Правда длится она всего несколько секунд.

Чтобы сходить в туалет, космонавты пользуются пылесосом

Тут все дело в невесомости. Дело в том, что вода в невесомости ведет себя не так, как на Земле. Представьте, что вы решили умыться в вашей ванной комнате. Открываем кран, подставляем руки, вода падает сверху вниз. Затем вы плещете воду на лицо. В космосе все будет иначе.

Во-первых, вода не будет падать вниз. Она начнет летать в форме пузыря. Ей так энергетически выгодно, так устроена Вселенная.

Во-вторых, если вы поместите в этот пузырь свое лицо, чтобы умыться, вода начнет расползаться по всей поверхности, с которой она соприкоснулась. Затечет вам в уши, в глаза, в рот и нос. Можно в прямом смысле захлебнуться маленьким количеством воды.

Чтобы такого не произошло, космонавты моются и умываются по полгода влажными салфетками и мокрыми полотенцами.

Теперь возвращаемся в туалет. Перед вами точно такой же пузырь, только другого цвета. Даже подумать страшно, что будет, если до него дотронуться. Поэтому космонавты пользуются космическим туалетом, который работает по принципу пылесоса. Вот только вместо пыли он с воздухом всасывает жидкие и твердые отходы человека.

Для каждого космонавта делают свое кресло

Если вы решили стать космонавтом, то готовьтесь перед полетом поучаствовать в очень необычной процедуре. Для вас изготовят индивидуальное кресло в космический корабль. Называется такое кресло ложемент. Сначала вы облачитесь в скафандр, а затем вас погрузят в позе эмбриона в специальную ванночку с жидким гипсом внутри. Делают это, чтобы все изгибы, ямочки и бугорки на спине хорошо отпечатались в гипсе. Потом из этой гипсовой заготовки сделают ложемент, который будет в точности повторять тело космонавта.

Он нужен, чтобы снизить нагрузку на позвоночник при приземлении спускаемого аппарата. Несмотря на то, что такое приземление называют «мягким», капсулу изрядно трясет и бьет, особенно при контакте с земной поверхностью. Чтобы избежать травм и нужен такой ложемент, который возьмет весь удар на себя и равномерно распределит всю нагрузку по спине.

Космонавты могут спать на потолке

На станции космонавты спят в спальных мешках. Такие мешки крепятся в каюте экипажа так, что с нашей, земной, точки зрения, экипаж спит стоя. Но в невесомости нет пола, потолка, право и лево. На станции космонавты летают как будто они птицы, а значит, и спать могут хоть вверх ногами или лежа на потолке. Так, например, во время своего полета делал Геннадий Падалка. Главное пристегнуть себя получше, чтобы не улететь куда-нибудь пока спишь.

Космонавты дышат «водой»

Чтобы космонавты смогли дышать кислородом, надо этот кислород доставить на станцию. Но даже газ что-то весит, не говоря уже о весе баллонов, в которых этот газ будет доставляться на орбиту. А воздуха экипажу нужно много.Как быть? Получать кислород из того, что есть на станции! Помните формулу воды? Н2О. Две молекулы водорода и молекула кислорода, того самого газа, который нам нужен для дыхания. Берем воду, добавляем в нее один секретный ингредиент и пропускаем сквозь смесь электрический ток. Под действием электрического тока вода распадается на водород и кислород.

Так что можно сказать, что космонавты дышат водой, вот только в распавшемся виде.

Космонавты не изучают черные дыры и другие планеты

Это еще один миф. Изучением планет, комет, астероидов, черных дыр и других космических тел занимаются астрономы. А космонавты изучают то, как космос влияет на живые организмы и на различные вещества. Именно поэтому космонавты проводят огромное количество экспериментов на станции, изучая животных, насекомых, растения, вирусы и так далее.

На станции можно пользоваться интернетом

Удивительно, но не в каждом городе нашей планеты есть интернет. А на МКС он есть! Правда не очень быстрый. Хватит, чтобы посмотреть какое-нибудь видео. Но не хватит, чтобы поиграть в какую-нибудь игру. Да и времени на игры у космонавтов нет.«НЕБО: теория и практика» — фестиваль для всех влюбленных в небо. В 2022 году всех посетителей ждет насыщенная летная программа, головокружительные виражи чемпионов Европы и мира, выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, увлекательная образовательная программа с профессионалами отрасли и расширенная площадка для главных посетителей фестиваля — детей.

В этом году на фестивале впервые будет представлена зона «Комос», в которой гости увидят этапы становления и развития космической отрасли: от истоков к современности. В «космическом лектории» пройдут встречи и беседы с уникальными специалистами космической индустрии: дискуссионные столы, яркие темы, где подробно и доступно гостям фестиваля расскажут о планах в освоении космоса.