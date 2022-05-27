Поблизости от Млечного Пути нашли новую галактику

Астрономы Университета Аризоны в США и других стран обнаружили новую ультрадиффузную карликовую галактику, названную Тукана В. Она является первым объектом этого типа, находящимся на окраинах Местной группы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Новая галактика была найдена во время визуального поиска слабых галактик-компаньонов сфероидальной галактики Тукана. Для этого астрономы проанализировали данные спектроскопического прибора темной энергии (DESI). Они изучили область с радиусом 100 килопарсек вокруг галактики, надеясь обнаружить избыточную плотность звезд с рассеянным светом, что указало бы на присутствие ультрадиффузной галактики.

Согласно результатам исследования, Тукана B расположена примерно в шести градусах от карликового сфероида Тукана и примерно на 1,6 миллиона световых лет дальше нее в направлении зрения. Расстояние до Тукана B от Земли было оценено примерно в 4,5 миллиона световых лет.

Галактика имеет эффективный радиус, в пределах которого испускается половина всего излучаемого света, около 260 световых лет и абсолютную звездную величину -6,9. Абсолютная звездная величина определяется как видимая величина объекта, если бы он находился на расстоянии 32 световых лет от наблюдателя. Это делает галактику Тукана сравнимой с ультрадиффузными галактиками-спутниками Млечного Пути.