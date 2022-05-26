Почему первые термометры заполняли коньяком

Кто создал первый термометр, сейчас сказать сложно. Дело в том, что многие ученые практически одновременно были озабочены изобретением аппарата, с помощью которого можно было бы измерить температуру воздуха, воды и тела человека. О том, какими были первые термометры и почему в некоторых из них вместо ртути был коньяк, читайте в материале «Рамблера».

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Одним из самых известных создателей термометра был Галилей. Последователи ученого утверждали, что еще в 1597 году он продемонстрировал им прибор, получивший название «термоскоп». Он представлял собой шарик из стекла с припаянной стеклянной трубкой. Внутри прибора находился воздух, который расширялся при нагревании и указывал на изменение температуры.

Другой итальянец, Санторио, в 1926 году создал устройство, с помощью которого можно было измерить температуру тела человека. Это был большой шар с длинной извилистой трубкой, на которой были отмечены деления. Свободный конец трубки заполнялся подкрашенной жидкостью. Правда, прибор был настолько огромным, что установить его можно было только на улице.

В 1957 году появился усовершенствованный термоскоп Галилея, к которому добавили шкалу из бусин.

Стоит отметить, что все предложенные варианты термометров тез времен наполнялись воздухом и поэтому зависели не только от температуры, но и от давления атмосферного столба. И лишь в 1667 году появились первые термометры с жидкостью.

Показания таких приборов уже не зависели от перепадов давления, но возникла другая проблема. Но термометры, наполненные водой, лопались, если жидкость замерзала. Проблему удалось решить весьма неординарным способом: вместо воды решили использовать коньяк, а вернее винный спирт.