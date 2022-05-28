Как Спартак Мишулин случайно стал артиллеристом

Когда семья Мишулиных жила в самом центре Москвы – в Настасьинском переулке – мальчик часто бегал в Детский театр на Тверской. Маленький Спартак уже тогда мечтал стать артистом. Куда случайно привела его эта мечта, сегодня расскажет “Рамблер”.
Кто знает, как сложилась бы жизнь Спартака, если бы не трагедия, случившаяся в 1936 году? Когда мальчику было 10, его мать арестовали и сослали в Ташкент. Некоторое время Спартак жил с отчимом, который любил выпить и поднимать на пасынка руку. Семья переселилась в Подмосковье.
Когда Спартаку было 12, он стал убегать из дома. Однажды он вместе с другими ребятами даже добрался до Москвы. Но там их поймала милиция и вернула к родителям. Этим фиаско вылазки в Москву не закончились.
Когда началась война, семейство Мишулиных эвакуировали в Дзержинск, под Горьким (Нижним Новгородом). Спартак собрал компанию подростков (четырех мальчишек и одну девочку), с которыми решил бежать на фронт. Ехать дети решили через Москву. Но тогда билеты на поезд в столицу продавали лишь по паспортам с московской пропиской. Спартак не растерялся. Он украл у матери паспорт и вписал туда всех своих друзей в графу “дети”. Купив билеты, подросток вернул документ на место.
До Москвы будущие юнармейцы добрались благополучно. Но на фронт их ожидаемо не взяли. Поскитавшись по военным эшелонам, дети вернулись в Дзержинск.
В 1942 году Спартак вновь сбежал в столицу. И там с ним произошел курьезный случай.
Гуляя по Москве, 16-летний Спартак увидел плакат: “Прием в спецартшколу, принимаются мальчики, окончившие 6-7-8 класс”. Юноша решил, что речь идет о “специальной артистической школе” и отправился туда.
Но Спартака ждал сюрприз. Школа-то оказалась артиллерийской. К счастью самого мальчика, его туда не приняли. Но Спартак не унимался. Гуляя по Москве, он встретил курсанта. Тот паренек был сильно расстроен и Спартак решил поинтересоваться, что к чему. Мальчик объяснил: его приняли в ту самую артшколу, а теперь обещают отправить в Кемеровскую область. Но перспектива уехать в Анжеро-Судженск паренька не радовала: в Москве у него оставалась мама. Тогда Спартак предложил поехать вместо него.
Мальчишки обменялись одеждой, а Спартак отправился на вокзал. Там не стали разбираться, почему у курсанта нет документов. Так Спартак Мишулин уехал в артшколу в Анжеро-Судженске.
Между прочим, учась в артиллерийской школе, будущий актер начал руководить художественной самодеятельностью. Но это – совсем другая история.