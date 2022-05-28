Как Спартак Мишулин случайно стал артиллеристом

Когда семья Мишулиных жила в самом центре Москвы – в Настасьинском переулке – мальчик часто бегал в Детский театр на Тверской. Маленький Спартак уже тогда мечтал стать артистом. Куда случайно привела его эта мечта, сегодня расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Неспокойный характер

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Кто знает, как сложилась бы жизнь Спартака, если бы не трагедия, случившаяся в 1936 году? Когда мальчику было 10, его мать арестовали и сослали в Ташкент. Некоторое время Спартак жил с отчимом, который любил выпить и поднимать на пасынка руку. Семья переселилась в Подмосковье.

Когда Спартаку было 12, он стал убегать из дома. Однажды он вместе с другими ребятами даже добрался до Москвы. Но там их поймала милиция и вернула к родителям. Этим фиаско вылазки в Москву не закончились.

Когда началась война, семейство Мишулиных эвакуировали в Дзержинск, под Горьким (Нижним Новгородом). Спартак собрал компанию подростков (четырех мальчишек и одну девочку), с которыми решил бежать на фронт. Ехать дети решили через Москву. Но тогда билеты на поезд в столицу продавали лишь по паспортам с московской пропиской. Спартак не растерялся. Он украл у матери паспорт и вписал туда всех своих друзей в графу “дети”. Купив билеты, подросток вернул документ на место.

До Москвы будущие юнармейцы добрались благополучно. Но на фронт их ожидаемо не взяли. Поскитавшись по военным эшелонам, дети вернулись в Дзержинск.

В 1942 году Спартак вновь сбежал в столицу. И там с ним произошел курьезный случай.

“Артшкола”

Гуляя по Москве, 16-летний Спартак увидел плакат: “Прием в спецартшколу, принимаются мальчики, окончившие 6-7-8 класс”. Юноша решил, что речь идет о “специальной артистической школе” и отправился туда.

Но Спартака ждал сюрприз. Школа-то оказалась артиллерийской. К счастью самого мальчика, его туда не приняли. Но Спартак не унимался. Гуляя по Москве, он встретил курсанта. Тот паренек был сильно расстроен и Спартак решил поинтересоваться, что к чему. Мальчик объяснил: его приняли в ту самую артшколу, а теперь обещают отправить в Кемеровскую область. Но перспектива уехать в Анжеро-Судженск паренька не радовала: в Москве у него оставалась мама. Тогда Спартак предложил поехать вместо него.

Мальчишки обменялись одеждой, а Спартак отправился на вокзал. Там не стали разбираться, почему у курсанта нет документов. Так Спартак Мишулин уехал в артшколу в Анжеро-Судженске.