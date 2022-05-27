Неразлучные чихуахуа поженились в собачьем приюте

Девятилетний Арахис и трехлетняя Кешью оказались в одном приюте месяц назад, куда их принесли прежние хозяева. Собаки, по словам работников, сразу подружились и везде ходили вместе. Увидев, как процветают их отношения, волонтеры решили устроить им свадьбу.

Кроме того, Кешью была в белом свадебном платье с фатой, а Арахиса нарядили в смокинг. Для чихуахуа даже была построена отдельная часовня. Несмотря на свадьбу, в приюте сообщили, что будущим владельцам не обязательно забирать домой двух собак, однако там надеются, что питомцы окажутся в одной семье.