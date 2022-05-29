Мировой рекорд: как в СССР за 8 секунд штурмовали захваченный самолет

В СССР однажды побили рекорд — провели штурм захваченного самолета за восемь секунд. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: Defense Visual Information Distribution Service Defense Visual Information Distribution Service

Одной из самых выдающихся операций в истории советского спецназа стала драма, разыгравшаяся на взлетно-посадочной полосе в Уфе в 1986 году.

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В террористическом захвате самолета участвовали трое солдат внутренних войск МВД СССР — младший сержант Николай Мацнев, рядовой Сергей Ягмурджи и рядовой Александр Коновал. Тогда им было всего по 19-20 лет.

Кадр из видео

Интересно, что парни служили в так называемой внештатной группе захвата и освобождения самолета от террористов и по долгу службы неоднократно тренировались проникать в самолет и использовать спецсредства против захватчиков. Солдаты хорошо изучили планы всех самолетов от Ан-12 до Ту-134, прежде чем идти на дело.

Как это было

Рано утром они угнали такси, застрелив по пути двух милиционеров, а затем направились в аэропорт. Там они ворвались на борт самолета Ту-134А и захватили в заложники 81 человека, вместе с 5 членами экипажа. Двоих заложников они застрелили сразу же.

Солдаты-террористы, угрожая заложникам расстрелом, потребовали направить самолет в любую недружественную СССР страну.

Сложность дела состояла в том, что самолет захватили не просто террористы, а хорошо обученные солдаты, прихватившие с собой из военной части не только автомат Калашникова, но и пулемет.

Дезертиры, пока держали людей в заложниках, отказались от доставки еды и воды и пользовались запасами экипажа для перелета. Таким образом, стало понятно, что усыпить их, передав воду, не получится. Самолет придется освобождать штурмом.

Достаточного времени и опыта у советского спецназа не было, но на помощь пришел только что севший в том же аэропорту Ту-134Б, аналогичный захваченному. Так, у спецназа было время подготовиться и отработать штурм на другом самолете.

Во-первых, военные сразу проверили, сколько времени занимает путь от кабины пилотов до первой площадки, с которой можно стрелять. Тренировочные прогоны показали, что быстро работать получится, только сняв бронежилеты, но на деле это означало верную смерть.

Пока все это происходило, две стюардессы в последующие часы уговорили Ягмурджи и Манцева, чтобы те разрешили вынести из самолета тело убитого, а затем выпустили всех раненых и отпустили еще четырех женщин с детьми. Позже одна из стюардесс предложила Мацневу выпустить часть пассажиров, чтобы самолет смог быстрее взлететь. Террорист согласился отпустить 46 заложников, среди которых были женщины, дети и пожилые.

На борту осталось 20 мужчин, а сами захватчики переоделись в гражданскую одежду и "смешались" с заложниками.

При этом солдаты-террористы имели наркозависимость и ранее уже приняли доставленный им наркотик.В ходе переговоров террористы поняли, что вылет самолета невозможен и решились на самоубийство.

Спецназ решил рискнуть и действовать. К самолету подогнали трапы, заложники оперативно покинули борт.

Сначала в салон было заброшено две светошумовые гранаты, а пока один из террористов бросился к ним, спецназовцы, проникшие в кабину пилота, пустили по нему очередь.

Операция, по словам экспертов, заняла не более восьми секунд.