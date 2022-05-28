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33 минуты назад

Как призраки заставили грабителей сдаться властям Индии

Мира Маркина

Если вы считаете, что воры – совершенно бесстрашные и отчаянные люди, история двух преступников из Индии убедит вас в обратном. Подробности читайте в статье “Рамблера”.

Как призраки заставили грабителей сдаться властям Индии
Фото: unsplash.comunsplash.com

В индийском штате Уттар-Прадеш есть храм божества Баладжи. Этому религиозному сооружению только-только стукнуло триста лет, как оно угодило в скандал. Недавно некто украл 16 идолов-ровесников храма, украшения и скрылся восвояси. Ущерб, нанесенный неизвестным злоумышленником, оценили в несколько миллионов, если переводить в рубли. Статуэтки были отлиты из восьми видов металла и считались невероятно ценными как в духовном, так и в материальном плане.

Почему вор положил глаз именно на этих идолов, сказать сложно. Вероятность найти покупателя такой реликвии невелика. Тем не менее, с момента обнаружения пропажи прошла почти неделя, как случилось невероятное.

Спустя шесть дней некто оставил у входа в резиденцию священника по имени Махант Рамбалак мешок. Кстати, именно этот мужчина подал заявку на розыск реликвий. В мешке лежала записка и… 14 из 16 идолов. Грабители извинялись за содеянное и признались, что после кражи их преследуют кошмары и им страшно. Судьба двух идолов пока остается неизвестной. Возможно, воришкам удалось их сбыть или переплавить.

Полиции удалось поймать суеверных преступников. Но какой тюремный срок им грозит и прошли ли у грабителей кошмары — неизвестно.

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