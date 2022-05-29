Почему для женщин и мужчин раздельно проводят шахматные турниры

В спортивных состязаниях довольно часто идет разделение по половому признаку из-за разных физических возможностей мужчин и женщин. Шахматы также считают одним из видов спорта, правда в нем идет в ход работа не тела, а мозга. Однако и в этом спортивном мероприятии мужчины состязаются с мужчинами, а женщины с женщинами. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.

Фото: Кадр из сериала "Ход королевы" Кадр из сериала "Ход королевы"

В первую очередь, стоит вспомнить о том, что на протяжении долгих лет любая наука считалась исключительно мужским делом, но многие женщины все равно боролись за равные права. Сначала им удалось получить право на образование, а в конце XIX века и право на участие в шахматных турнирах. Первый шахматный турнир среди представительниц прекрасного пола прошел в 1927 году при поддержке Международной шахматной федерации. Тогда первое место заняла россиянка чешского происхождения Вера Менчик, она выиграла 10 партий и только одну свела вничью.

На сегодняшний день турниры по шахматам делят на общие и женские. Женщины имеют право участвовать в общих турнирах, а вот мужчины в женских — нет. Кроме этого, турниры различаются как по правилам, так и по рейтингам. В этом виде спорта женщины также не особо предпочитают конкурировать с представителями противоположного пола, поскольку им гораздо проще достичь определенных званий и разрядов, чем мужчинам.