Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Почему для женщин и мужчин раздельно проводят шахматные турниры

Мария Иглина

В спортивных состязаниях довольно часто идет разделение по половому признаку из-за разных физических возможностей мужчин и женщин. Шахматы также считают одним из видов спорта, правда в нем идет в ход работа не тела, а мозга. Однако и в этом спортивном мероприятии мужчины состязаются с мужчинами, а женщины с женщинами. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.

Почему для женщин и мужчин раздельно проводят шахматные турниры
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"Кадр из сериала "Ход королевы"

В первую очередь, стоит вспомнить о том, что на протяжении долгих лет любая наука считалась исключительно мужским делом, но многие женщины все равно боролись за равные права. Сначала им удалось получить право на образование, а в конце XIX века и право на участие в шахматных турнирах. Первый шахматный турнир среди представительниц прекрасного пола прошел в 1927 году при поддержке Международной шахматной федерации. Тогда первое место заняла россиянка чешского происхождения Вера Менчик, она выиграла 10 партий и только одну свела вничью.

На сегодняшний день турниры по шахматам делят на общие и женские. Женщины имеют право участвовать в общих турнирах, а вот мужчины в женских — нет. Кроме этого, турниры различаются как по правилам, так и по рейтингам. В этом виде спорта женщины также не особо предпочитают конкурировать с представителями противоположного пола, поскольку им гораздо проще достичь определенных званий и разрядов, чем мужчинам.

Несмотря на то, что женщины реже мужчин играют в шахматы, некоторые из них успешны в этом деле. Так, в 2020 году в топ-100 лучших шахматистов мира вошла лишь одна женщина — китаянка Хоу Ифань. Девушка заняла 89 место в рейтинге, сейчас — 101 . На втором месте среди женщин, по данным на 2020 год, расположилась Александра Горячкина — 278 место.

Истории,Александра Горячкина,ФИДЕ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители