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1 час назад

Необычное объявление в подмосковной многоэтажке развеселило россиян

Мослента

Необычное объявление в лифте от одного из жителей многоэтажного дома в подмосковных Химках развеселило россиян. Снимок плаката выложили в группе «Типичные Химки» во «Вконтакте».

Необычное объявление в подмосковной многоэтажке развеселило россиян
Фото: МослентаМослента

Автор текста объясняет, что в подъезде появился сосед, разбрасывающий отходы жизнедеятельности своей собаки на общих балконах и во дворе у дома и скидывающий из окна многоэтажки грязные пеленки с собачьими фекалиями .

Житель дома предложил всем неравнодушным заняться поисками этого человека. «Проинформировать соседей о месте его обитания соответствующей маркировкой на входную дверь», — указал он в тексте. В награду россиянин предложил разоблачителю хулигана банку слабоалкогольного напитка, тысячу рублей и уважение соседей.

«За тысячу и пиво свинья сама себя сдаст», «Смешно, респект тому, кто это придумал», «Сильная мотивация», «Неплохая награда», — прокомментировали юзеры.

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