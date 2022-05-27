Как на самом деле изменилась жизнь чукчей после революции

Советская власть по-своему наладила и упорядочила социально-экономическую деятельность этого кочевого народа. С 1930 года, с появлением Чукотского национального округа, на этой территории были выстроены принципиально новые социально-экономические государственные отношения.

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Освобождение от Колчака и американцев

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После официального установления советской власти на Чукотке в конце 1919 года еще полтора года пришлось с оружием в руках добиваться закрепления нового порядка – освобождаться от остатков колчаковского влияния и «шкурных» экономических интересов американских промышленников. К середине лета 1920 года в Анадыре была в очередной раз восстановлена советская власть, а спустя 3 года Уэленский ревком ее официально утвердил. На Чукотке повсеместно организовали новые формы управления, которые к 1930 году стали сельскими советами.

Что сделала советская власть для чукчей

С образованием в 1930 году Чукотского национального округа советская власть попыталась стимулировать хозяйственное и культурное развитие чукчей. За четверть века существования округа власти хотели поспособствовать более эффективному развитию оленеводства и морского зверобойного промысла – основным отраслям чукотского хозяйства. Пушную охоту и рыболовство также взяли под государственный контроль. Чукотские оленеводы и зверо-рыболовы реагировали на нововведения по-разному, зачастую в отдаленных районах Чукотки новшества советской власти в силу удаленности региона от «центра» долгое время воспринимались в штыки.

Поначалу тема субординации и централизации процесса кочевого выпаса оленей «на местах» вызывала отторжение со стороны местных «баев» (крупных оленеводов, привыкших заправлять этим делом по собственному усмотрению). Были случаи саботирования и вредительства с их сторон. Но постепенно и повсеместно принцип хозяйствования чукчей принимал артельный характер – это была более высокая, укрупняющая, форма объединения коллективной деятельности. С возникновением оленеводческих колхозов выросла численность многотысячного стада оленей.

Вместе с тем, советская власть стремилась к «холдинговому» объединению хозяйства чукчей – оленеводческие хозяйства смыкались со зверобойными колхозами. При грамотном руководстве это было обоюдовыгодное сосуществование.

Индустриализация с использованием прежнего опыта

Советская власть привнесла в жизнь чукчей то, чего у них прежде никогда не было – централизованную системность в организации жизненного уклада и упорядоченное хозяйствование. Понимая особенность существования кочевого народа, советы стремились максимально эффективно использовать пастбищное землеустройство для сезонного обеспечения кормовой базы, чтобы ее как можно больше расширить и наиболее рационально использовать. Усовершенствовались загоны для оленей (корали), для обеспечения более благоприятных условий кочевников создавались подобия «зимовок» (что-то вроде временных прибежищ, времянок-заимок, где хранилось необходимое на случай остановки при перегоне стада – еда, топливо, инструменты).

С оленеводческими стадами начал системно работать зоотехники, началась селекционная деятельность по выведению новых, более продуктивных пород скота, чего раньше у чукчей не было и в помине. Оленетехнические кадры готовили в Анадырской школе, предназначенной для выпуска руководящего состава для чукотских совхозов. Значительная часть выпускников школы составляли чукчи. Все эти нововведения способствовали неуклонному росту оленеводческого поголовья.

Также увеличивалась и продуктивность промыслового производства, моторно-зверобойных станций, а также пушной охоты (чукчами в промышленных масштабах добывались песец, лисица и росомаха).

Новая жизнь советских чукчей

При советской власти чукчи получили многое из того, о чем коренные оленеводы и зверодобытчики не имели представление прежде. С начала 50-х годов на Чукотке развернулось интенсивное строительство. В частности, массово возводили бани, которые чукчам были в диковинку. Строились поселки, колхозы осваивали такие отрасли хозяйствования, как производство кирпича, лесозаготовка. В ярангах чукчей настилались полы, устраивались печи и прорезались окна. И это было только начало для улучшения быта этого народа.