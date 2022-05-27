Желание добавить молока в кофе сделало мужчину богатым

В американском городе Честер, штат Южная Каролина, желание добавить молоко в утренний кофе сделало мужчину миллионером. О том, как американец стал богатым благодаря случайной покупке, сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, как однажды утром обнаружил, что дома закончилось молоко. Поскольку он привык добавлять его в кофе, то решил быстро сходить в магазин. На кассе он увидел лотерейные билеты и заодно купил один из них.

На следующий день игрок обнаружил, что все вписанные им числа совпали с выпавшими во время розыгрыша. В результате он сорвал джекпот в размере миллиона долларов (64,5 миллиона рублей).

«Я был в шоке», — рассказал мужчина.

Поскольку он доплатил один доллар и выбрал опцию, удваивающую выигрыш, ему досталось два миллиона долларов (129,4 миллиона рублей).

Мужчина не уточнил, на что планирует потратить полученные деньги.

«Это огромная сумма. Я взволнован», — заключил он.