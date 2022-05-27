Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Желание добавить молока в кофе сделало мужчину богатым

Lenta.ru

В американском городе Честер, штат Южная Каролина, желание добавить молоко в утренний кофе сделало мужчину миллионером. О том, как американец стал богатым благодаря случайной покупке, сообщает информационное агентство UPI.

Желание добавить молока в кофе сделало мужчину богатым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина рассказал, как однажды утром обнаружил, что дома закончилось молоко. Поскольку он привык добавлять его в кофе, то решил быстро сходить в магазин. На кассе он увидел лотерейные билеты и заодно купил один из них.

На следующий день игрок обнаружил, что все вписанные им числа совпали с выпавшими во время розыгрыша. В результате он сорвал джекпот в размере миллиона долларов (64,5 миллиона рублей).

«Я был в шоке», — рассказал мужчина.

Поскольку он доплатил один доллар и выбрал опцию, удваивающую выигрыш, ему досталось два миллиона долларов (129,4 миллиона рублей).

Мужчина не уточнил, на что планирует потратить полученные деньги.

«Это огромная сумма. Я взволнован», — заключил он.

Ранее сообщалось, что страдавшая от жажды жительница американского штата Миссури приобрела лотерейный билет вместе с прохладительным напитком и сорвала джекпот. Женщина решила заодно приобрести билет моментальной лотереи, и это принесло ей богатство.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители