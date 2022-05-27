Где в Европе против Красной Армии воевали партизаны после Второй мировой

Приход советских войск в 1944-1945 гг. на присоединённые только перед самой Великой Отечественной войной к СССР территории и в страны Центральной и Юго-Восточной Европы пробудил повсеместно антисоветское повстанческое движение. В нём участвовали не только бывшие нацисты и коллаборационисты, но и вообще противники социалистических преобразований.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Можно лишь вкратце упомянуть нацистское подполье «Вервольф», действовавшее не только в Германии, но и в тех областях, которые после войны оказались включены в другие страны – СССР (Восточная Пруссия), Польша, Чехословакия (Судеты); а также антикоммунистическую польскую «Армию Крайову», действовавшую, помимо Польши, также в Западной Украине, Западной Белоруссии и Литве.

Видео дня

«Лесные братья»

В наше время широко освещена деятельность антисоветских вооружённых формирований «лесных братьев» в Литве, Латвии и Эстонии. На пике своей активности отряды «лесных братьев» насчитывали до 30 тысяч бойцов в Литве, 20 тысяч в Латвии и 15 тысяч в Эстонии. В это число не входят сочувствующие – те, кто предоставлял убежище повстанцам, снабжал их продовольствием, служил им связными.

«Лесные братья» широко практиковали индивидуальный террор против коммунистов и членов их семей. По данным КГБ, рассекреченным при Горбачёве, только в Литве от рук «лесных братьев» погибло более 25 тысяч человек гражданского населения, тогда как силы НКВД, подавлявшие движение, потеряли во всей Прибалтике менее 4 тысяч человек. Повстанцы имели свою агентуру в органах советской власти, и это были не только те, кто стал сотрудничать с ними из страха за себя и своих близких.

«Лесные братья» имели сетевую горизонтальную структуру. Каждый отряд был совершенно самостоятелен. «Лесные братья» действовали небольшими группами по 5-10 бойцов, совершавшими диверсии и нападения на советских активистов. Это затрудняло централизованную борьбу с ними.

Массовое вооружённое сопротивление на территориях Эстонии и Латвии было подавлено ещё в конце 40-х гг. Дольше всего оно продолжалось в Литве. Только амнистия рядовым «лесным братьям», объявленная Президиумом Верховного Совета СССР в 1955 году, положила конец партизанскому движению, хотя отдельные группы повстанцев в Литве действовали вплоть до конца 60-х гг.

Не остались в стороне от движения «лесных братьев» и районы Латвии и Эстонии с преимущественно русским населением, включённые в 1944 году в РСФСР – Пыталовский и Печорский. Согласно публикации в латвийской газете «Вести сегодня» от 12 июня 2013 года, первые «лесные братья» на территории Латвии были русскими из Пыталовского района.

Меньше широкая публика знает про «лесных братьев» в Белоруссии. Там действовала подпольная централизованная организация «Чёрный кот». Начало ей было положено отступавшими гитлеровскими войсками. В неё влились многие бывшие полицаи, бойцы бригады Каминского и партизанской антисоветской республики Россоно. В вооружённых формированиях «Чёрного кота» принимали участие до 5000 человек, как утверждает белорусский режиссёр Антон Тележников, создатель фильма «Проклятые и забытые». В 1948-1949 гг. органам НКВД удалось ликвидировать руководство белорусских повстанцев.

Бандеровцы

Про деятельность ОУН—УПА* нашей публике известно ещё больше, чем про «лесных братьев». Добавим, что её ареной была не только Украина, но и территории сопредельных государств – Польши и Чехословакии, а также юго-западные районы Белоруссии. В 1947 году власти просоветской Польши провели операцию «Висла» по массовой депортации украинского гражданского населения из приграничных с СССР районов. Оно было расселено на землях, отошедших к Польше от Германии. В результате бандеровцы на востоке Польши лишились социальной базы, и движение там прекратилось. В Словакии действовали банды УПА под командованием Степана Стебельского и Владимира Щигельского, которых чехословацким спецслужбам удалось ликвидировать осенью 1949 года.

Болгарские горяне

Хотя советские войска в 1944 году были восторженно встречены почти всем населением Болгарии, установление социалистического строя в стране вызвало широкое сопротивление. Весной 1945 года начали стихийно складываться первые антикоммунистические вооружённые отряды. Они уходили в горные леса, и их бойцов прозвали горянами.

Социальный состав горян был разнороден. Там были и бывшие чиновники, офицеры болгарской царской армии, но большинство было крестьян. Отряды вначале действовали совершенно разрозненно, в местных масштабах. С 1947 года начинают складываться различные подпольные организации горян. Но единого руководства горянским движением не было создано.

Наибольшего размаха действия горян достигли в 1949-1951 гг. Горяне в основном нападали на коммунистических функционеров и стражей порядка, мстя за свои социальные обиды. Наиболее крупные бои между горянами и регулярной армией произошли в июне 1951 года под Сливеном, где войска блокировали банду в 100 человек под командованием Георгия Стоянова, но последнему всё же удалось вырваться из окружения. Стоянов был ликвидирован в конце того же года.

Конец активному горянскому движению был положен в 1954 году, когда власти НРБ смягчили свою социальную политику. Болгарский историк Бончо Асенов оценивает общее число горянских боевиков примерно в 7000.

В других странах Юго-Восточной и Центральной Европы

В Румынии были свои небольшие повстанческие отряды. Они базировались в основном в горных лесах. Некоторые из них скрывались до начала 60-х гг. В Молдавии существовала вне связи с ними небольшая (50 бойцов) «Чёрная армия», ставившая задачей свержение советского господства и воссоединение Молдавии с Румынией. Пик её активности пришёлся на весну 1950 г., в том же году она была ликвидирована.

В Венгрии и Чехии имелись отдельные партизанские отряды. После установления диктатуры Чехословацкой компартии в 1948 году в западных районах Чехии возникла небольшая подпольная группировка «Чёрный лев 777», совершившая ряд диверсий. В 1954 году её участники были схвачены, а руководители казнены. Более крупный партизанский отряд, в основном из рабочих – социал-демократов и бывших коммунистов – возник в 1948 году в Моравии. Он назывался «Гостинские горы». После трёх лет борьбы он был ликвидирован властями, основные лидеры убиты или казнены.

В Словакии в эти же годы сопротивление коммунистам возглавил сам бывший коммунист и участник антифашистского восстания 1944 года Вильям Жингор. С группой сторонников он ушёл в горы и попытался повторить опыт того восстания, но в 1950 году был схвачен и ликвидирован органами госбезопасности.

В Югославии сопротивление режиму Тито долго оказывали националистические формирования: сербские четники, хорватские усташи, словенская «Домобрана». Но это уже не было антисоветской борьбой, так как с 1948 года Тито сам занял антисоветскую позицию.