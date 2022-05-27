Какую часть интервью немецкому журналу Юрия Андропова скрыли в СССР

Юрий Андропов был довольно популярной фигурой на Западе. По крайней мере, об этом свидетельствует иностранная пресса 1980-х годов. Мало того, Андропов давал интервью зарубежным изданиям. Правда, ответы генсека далеко не на все вопросы западных журналистов публиковались в СССР.

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«Разрекламированный» Андропов

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В 1981 году в Айовском университете США Эбергард Шнайдер составил на ЭВМ прогноз на тему: кто с наибольшей вероятностью станет преемником Леонида Брежнева? Полученный результат гласил: «С учетом переменных величин число кандидатов сводится к одному лицу. Это Андропов».

Однако, как утверждают некоторые историки, на Западе мало кто ставил на Юрия Владимировича Андропова. Избрание Андропова на пост Генерального секретаря ЦК КПСС для многих стало неожиданностью. Интерес к его личности был обусловлен также и тем, что, как пишет Жорес Медведев, смена руководства в СССР воспринималась как революция, так как была редким явлением. Однако далеко не все исследователи согласны с подобным мнением. Так, биограф Александр Север, автор книги «10 мифов о КГБ», утверждает, что еще с лета 1982 года западная пресса активно «рекламировала» Юрия Андропова (Андропов был избран генсеком только 12 ноября 1982 года). В частности американские издания устроили настоящее соревнование на создание положительного образа хозяина Кремля. The New York Times восхищалась тем, что Юрий Владимирович владел английским языком, хотя это было неправдой. Леонид Млечин сообщает, что иностранные газеты с надеждой писали об увлечении Андроповым джазом, шотландским виски и британскими шпионскими романами.

Воздержаться от личной информации

Как бы то ни было, после избрания Юрия Андропова на пост Генерального секретаря коммунистической партии Союза, на него обратили внимание за рубежом. В качестве доказательства этого утверждения можно привести тот факт, что уже в 1983 году за границей были опубликованы более 10 биографий Андропова. Для сравнения первые биографии Леонида Брежнева увидели свет в других странах только в 1970-х годах. Мало того, в том же 1983 году с Андроповым пожелал встретиться издатель немецкого журнала Der Spiegel Рудольф Аугштайн. Примечательно, что во время интервью Юрий Владимирович разрешил Аугштайну пользоваться магнитофоном.

Это интервью было напечатано и в советской прессе, правда, не в полном объеме. Ответы на вопросы личного характера читатели СССР прочесть не смогли. К примеру, Юрий Андропов в разговоре с Аугштайном назвал своего любимого современного композитора, им был Георгий Свиридов. Среди отечественных классиков он выделил Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева, а среди немецких - Бетховена. Генсек также поведал о том, что не слишком увлекается спортом и не играет в теннис. Если верить Рою Медведеву, автору книги «Политические портреты», от обнародования информации о своих личных предпочтениях Андропов сам попросил СМИ воздержаться. Но, судя по всему, к его рекомендациям прислушались только советские издания.

Самый скрытный человек

Интересно, что в интервью тому же Der Spiegel бывший майор КГБ Станислав Левченко, ставший в 1979 году невозвращенцем, рассказывал о том, что Юрий Андропов человек очень скрытный и не стремится к тому, чтобы о нем что-либо вообще было известно, предпочитая оставаться непроницаемым. Впрочем, большинство историков также считают скрытность главной чертой характера Андропова. Еще в молодости он прикладывал все силы к тому, чтобы ни один человек не узнал о некоторых эпизодах из его биографии. Так, при проверке анкеты молодого Андропова выяснилось, что его мать Евгения Флекенштейн - дочь Финляндского гражданина и купца. Юрий тут же заявил, что мать в семье Флекенштейна была приемной.