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2 часа назад

Миллионерша заставила бывшего мужа мыть туалет ради экономии на уборщице

Lenta.ru

Предпринимательница из Лас-Вегаса, США, называющая себя «самой экономной миллионершей», заставила бывшего мужа мыть туалеты ради экономии на уборщице. Ее историю публикует The Sun.

Миллионерша заставила бывшего мужа мыть туалет ради экономии на уборщице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Состояние 50-летней Эйми Элизабет оценивается в 5,3 миллиона долларов (340 миллионов рублей). Однако для американки наличие денег вовсе не означает, что ими можно разбрасываться. Она не выбрасывает губку для мытья посуды до тех пор, пока та не превратится в труху. Не моет столовые приборы, а просто их протирает, чтобы сэкономить воду. Более того, она заменяет рыбу дешевым кошачьим кормом и кормит таким блюдом гостей.

Поскольку цель американки — не тратить больше тысячи долларов (64 тысячи рублей) в месяц, в этот бюджет не вписываются расходы на уборщицу. Но и здесь предпринимательница нашла выход. За чистоту в ее доме отвечает бывший супруг — он моет туалет и следит за садом.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Оксфорд инсценировала мертворождение и устроила фальшивые похороны ради экономии на оплате услуг ландшафтного дизайнера по озеленению сада. Она попросила дизайнера сделать ей скидку из-за расходов на похороны.

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